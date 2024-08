Frio intenso marca início da semana em Mato Grosso do Sul

A semana começou gelada em Mato Grosso do Sul, com as temperaturas caindo drasticamente em diversas regiões do Estado. A menor temperatura registrada na manhã desta segunda-feira (12) foi de 2,9°C, em Rio Brilhante, marcando um dos dias mais frios do ano no estado. Campo Grande, a capital, também sentiu o frio com uma mínima de 10,3°C e uma sensação térmica de 1,7°C devido à combinação de vento e umidade relativa do ar.

Além de Rio Brilhante, outras cidades também registraram temperaturas baixíssimas: Jardim marcou 4,5°C, Sidrolândia teve 5,0°C, e Amambai 6,1°C. Até mesmo municípios como Corumbá, que normalmente são mais quentes, registraram uma temperatura mínima de 15,2°C, um indicativo da força da massa de ar frio que atingiu o estado.

Confira as temperaturas registradas em outras cidades nesta manhã:

– Rio Brilhante: 2,9°C

– Jardim: 4,5°C

– Sidrolândia: 5,0°C

– Amambai: 6,1°C

– Cassilândia: 6,3°C

– Água Clara: 6,7°C

– Maracaju: 7,5°C

– Sete Quedas: 7,6°C

– Aquidauana: 7,8°C

– Juti: 8,0°C

– Costa Rica e Dourados: 8,3°C

– Paranaíba: 8,4°C

– Coxim: 8,6°C

– Itaquiraí e Ponta Porã: 8,9°C

– Chapadão do Sul: 9,7°C

– Três Lagoas: 9,8°C

– Porto Murtinho: 9,9°C

– Ivinhema: 10,0°C

– Campo Grande: 10,3°C

– Bataguassu: 10,4°C

– Corumbá: 15,2°C

Esses valores podem sofrer pequenas alterações conforme novas atualizações das bases meteorológicas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que mantém estações espalhadas por todo o Estado.

Previsão para os próximos dias

Em Campo Grande, o céu está com poucas nuvens, e a máxima não deve passar dos 22°C hoje. A frente fria, no entanto, deve começar a perder força a partir de amanhã. A previsão para terça-feira (13) indica temperaturas entre 8°C e 24°C, e na quarta-feira (14), a mínima deve subir para 12°C, com uma máxima de 30°C.

As máximas previstas para esta segunda-feira em outras regiões também mostram uma recuperação gradual das temperaturas. Em Ponta Porã, a máxima será de 19°C; em Naviraí, 21°C; em Dourados, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina e Ivinhema, 22°C; em Maracaju e Bonito, 23°C; em Porto Murtinho e Três Lagoas, 24°C; em Corumbá e Paranaíba, 26°C; e em Coxim, 29°C.

