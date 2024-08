Inscrições para concurso público da Prefeitura de Inocência terminam na próxima quinta-feira

Os interessados em participar do concurso público da Prefeitura Municipal de Inocência, a 331 quilômetros de Campo Grande, têm até a próxima quinta-feira (15) para se inscreverem. O certame oferece 178 vagas para todos os níveis de escolaridade, com salários que variam de R$ 916,08 a R$ 13.180,07.

As oportunidades contemplam uma ampla gama de cargos, e os profissionais contratados deverão atuar com jornadas de trabalho que variam entre 20 e 40 horas semanais. As inscrições estão sendo realizadas exclusivamente pelo site da Gama Consultoria, organizadora do concurso, e as taxas de inscrição variam entre R$ 60 e R$ 120, conforme o nível de escolaridade exigido para o cargo.

Processo seletivo

Os candidatos serão submetidos a uma prova escrita objetiva, marcada para o dia 22 de setembro, como a primeira etapa do processo seletivo. Além disso, para alguns cargos específicos, haverá provas de títulos e práticas, que também serão consideradas na classificação final.

Os interessados devem acessar o edital completo e se inscrever no site da Gama Consult, onde estão disponíveis todos os detalhes sobre as vagas, requisitos e etapas do concurso.

