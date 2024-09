Briga em alojamento de trabalhadores resulta em morte de homem, em Jaraguari

Uma briga entre trabalhadores em um alojamento terminou de forma trágica na noite de domingo (22), na cidade de Jaraguari, localizada a 47 quilômetros de Campo Grande. Um homem de 42 anos foi morto após ser esfaqueado por um colega de trabalho.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o conflito começou por volta das 22 horas, quando os trabalhadores ingeriam bebidas alcoólicas no alojamento. Durante o desentendimento, um homem de 51 anos pegou uma faca e atingiu a vítima no peito.

Após o ataque, o autor fugiu do local em uma motocicleta, deixando o homem gravemente ferido. A vítima não teve chance de ser socorrida e morreu no local. A polícia foi acionada e o caso foi registrado na delegacia de Jaraguari.

O suspeito está foragido e as autoridades continuam as investigações para apurar os detalhes do crime.

