Calorão permanece em Mato Grosso do Sul

O inverno terminou com máximas chegando a 37ºC em várias cidades de Mato Grosso do Sul. De acordo com o Imet (Instituto Nacional de Meteorologia) a partir desta terça-feira (24), uma nova onda de calor deve atingir o Estado, com máximas chegando a 41ºC e baixa umidade do ar.

Em Campo Grande, a máxima é 38ºC e o céu permanece parcialmente enfumaçado.

O calor será ainda mais intenso para os município que compõe a região pantaneira com máximas de 41ºC em Coxim, Corumbá, Porto Murtinho e Aquidauana. Em Ponta Porã a máxima será de 37ºC e Dourados de 38ºC.

Já em Água Clara os termômetros também marcam 41ºC, apenas 1º grau a mais que Camapuã, Três Lagoas e Paranaíba que registram 40ºC.

Em Nova Alvorada do Sul, Ivinhema, Nova Andradina, Sete Quedas, Naviraí, São Gabriel do Oeste e Chapadão do Sul a máxima não deve passar dos 39ºC.

