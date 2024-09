Homem agride mulher no meio da rua e abandona carro para fugir da PM em Três Lagoas

Na final da qatarde do último sábado(21), um homem agrediu a esposa na Av. Filinto Muller, no cruzamento com a rua Bruno Garcia no Centro de Três Lagoas.

Pessoas que passavam na rua ligaram pelo 190 e fiezeram denúnica. A mulher, de 28 anos, pediu socorro enquanto era agredida dentro do carro, uma camionete S10, de cor prata. O carro estava parado no meio da avenida, bloqueando o tráfego.

O homem estaria alcoolizado. A mulher disse que o marido a bateu, deu socos em sua boca, chutes e pontapés por todo o corpo e fazer ameaças. Após a chegada da PM, o homem abadonou o carro e fugiu em um VW Golf preto.

A mulher foi levada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e precisou realizar uma sutura no lábio superior.

O caso foi registrado como Lesão Corporal (Violência Doméstica) encaminhado a DAM (Delegacia de Pronto Atendimento à Mulher).

