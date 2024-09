Caminhão carregado com carvão tomba na BR-262, em Terenos

Um caminhão carregado com carvão tombou na rodovia BR-262, no trecho de acesso ao município de Terenos, a 31 quilômetros de Campo Grande, durante a tarde de domingo (22). Apesar do impacto do acidente, o motorista saiu ileso.

Segundo informações preliminares, o veículo seguia em direção à cidade de Aquidauana quando o motorista perdeu o controle da direção, resultando no tombamento. A suspeita inicial é de que a carreta estivesse sobrecarregada, o que pode ter contribuído para o acidente.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para realizar a retirada do veículo, que teve a parte dianteira preservada, o que facilitou o processo de remoção. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) interrompeu temporariamente o tráfego na BR-262 para garantir a segurança das operações no local.

Após a conclusão das diligências, o trânsito foi liberado e voltou ao normal. Mesmo sem vítimas, o incidente gerou atenção e reforçou a necessidade de cautela nas estradas, especialmente com veículos de grande porte e carregamentos pesados.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Terenos.

