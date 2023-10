Bolsonaro refuga sobre nomes à presidência: “Eu não falo em sucessor porque estou vivo”

Laureano Secundo e Bruno Arce

Ao jornal O Estado, Jair Bolsonaro (PL), foi questionado sobre sucessão presidencial depois de tornar inelegível pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), que retirou todos os seus direitos políticos por ser acusado de cometer abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação, quando era presidente da república.

Durante a entrevista sobre se o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), possui “pedigree” para derrotar o PT nas urnas em 2026, Bolsonaro rebateu: “Eu não falo em sucessor porque estou vivo. Só vou estar ‘morto’ quando estiver enterrado”, disse.

Bolsonaro evitou falar em apoiar Zema ou qualquer outro candidato que tenha ligação à direita. O ex-presidente acredita que é possível reverter o quadro político até 2030, quando chega ao fim a inelegibilidade. Bolsonaro classificou como “covardia” a decisão ministros, no dia 30 de junho, votou pela maioria, em criminar por fazer propaganda eleitoral antecipada e abusou dos poderes políticos durante reunião com embaixadores no ano de 2022.

“Foi uma injustiça muito grande me tornar inelegível, uma covardia, levando em conta tudo o que aconteceu. No meu governo não teve um caso de corrupção, abuso de nada. Inventaram abuso de poder político reunir-se com embaixadores, lembra-se que Dilma Rousseff (PT) reuniu com embaixadores em 2016 e claramente pediu apoio para não ser cassada, e acabou sendo impeachmada e não perdeu o poder político. Por que fazem isso? Porque sou ameaçada pelo sistema, se for analisar os quatro anos de governo, levando em conta a pandemia, a guerra lá fora da Rússia e Ucrânia que influenciou a economia do mundo todo, nós terminamos nosso mandato com número bem melhores que recebemos. Eu sou uma ameaça para este pessoal, conhecido como sistema aqui em Brasília”, critica.

O ex-presidente se prepara com advogados de defesa para recorrer da decisão. E novamente afirma que não houve eleições limpas. “Primeiramente o que me levou à ilegibilidade segundo o TSE foi o fato de ter me reunido com embaixadores e ter espalhado fake news. Na verdade, o inquérito foi aberto em novembro de 2018,e após esta minha divulgação os ministros do TSE deram a classificação sigilosa. Tudo o que eu falei está em um inquérito, por isso, não posso divulgar o conteúdo. As eleições deveriam ser limpas e não foram. Ali tem três páginas que interessam e desnuda o que acontece no TSE. Ameaçando no meu caso a divulgação desse inquérito”, questionou.

Ex-presidente puxa orelha de Tarcísio

Bolsonaro comentou a relação com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que saiu vaiado da reunião que participou no PL antes da votação da Reforma Tributária. À imprensa, divulgou que Tarcísio precisou sair escoltado do evento, fato negado por Bolsonaro. O ex-presidente diz entender o posicionamento de Tarcísio em apoiar a reforma em “prol a São Paulo”, mas puxou as orelhas na questão de ter experiência de lidar com as diferenças.

“Não teve escolta nenhuma. Lógico teve alguns apuros. Ele veio defender os interesses do estado de São Paulo e generalizou a defesa da Reforma Tributária. Ela ainda é carta branca para o governo federal se não for alterada no Senado Federal. O Tarcísio é um excelente gestor, ninguém discorda disso, demonstrando na frente do Ministério de Infraestrutura. Mas quando falo de inexperiência política, não é conhecer a constituição estadual, o regime interno, a lei orgânica da cidade, quando falo inexperiência política é olhar na cara do político e saber quem ele é. Isso falta amadurecer esses possíveis candidatos para 2026. Eu sei que tem muito tempo pela frente, mas a experiência que adquiri em 28 anos de parlamento, esta experiência consegue somente com o tempo”, diz.

“O Ministro Barroso claramente votou no Lula”

Sobre a declaração do ministro do STF, Luís Barroso, no evento na UNE, em Brasília, que nós “derrotamos bolsonarismo” irritou o ex-presidente Jair Bolsonaro.

“A pergunta tem que fazer o seguinte, se você tivesse falado isto no seu Estado, eu ia perguntar você trabalhou em que área? O que faz no seu condomínio e os ciclos de amizade? O ministro não foi às ruas pedir voto ao Lula, que está na cara que votou no Lula, dado no que falou. Ele é uma pessoa que não arrebanha multidão em lugar nenhum, talvez nem no seu próprio condomínio, só tenho uma resposta”, rebateu.

Bolsonaro citou algumas intervenções sofridas no processo eleitoral em que condiz com a fala de Barroso. “Foi no trabalho dele dentro do TSE, afinal de contas, quando ministro criou Comissão de Transparência Eleitoral, que transparência não tinha nada, tudo que a Força Amadas pediam era negado ou simplesmente não era respondido. O TSE, enquanto Barroso saiu, deixou seus amigos, não me deixaram fazer live dentro da minha residência, não permitiu colocar no horário gratuito o Lula defendendo aborto, não permitiu colocar amizade de Lula com Maduro e Ortega, e não permitiu que Lula agradecendo o vírus da Covid-19. Foi uma perseguição implacável. O TSE se comportou como partido político contra a minha pessoa. O que ele falou que derrotou o candidato Jair Bolsonaro nas urnas dele, nas ruas, não fomos derrotados”, criticou.

A entrevista com ex-presidente Jair Bolsonaro estará na íntegra nas plataformas do jornal O Estado.

