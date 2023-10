Sol promete aparecer ao longo da terça-feira segundo Cemtec

A terça-feira (18) surpreendeu a comunidade da Capital com a neblina que tomou a cidade cedo.

Segundo o Cemtec a terça no Estado será de tempo estável, com sol e variação de nebulosidade devido a atuação da circulação anticiclônica que favorece o tempo seco.

Na capital, a mínima será de 16°C e máxima de 27°C. Temperaturas semelhantes ocorre em Aquidauana (16°C/26°C).

Na região Norte, em Coxim, e no Leste, em Paranaíba, ocorrem as temperaturas mais altas (32°C). Em Corumbá, a mínima será de 17°C e a máxima não passa dos 23°C.

Já na metade sul do Estado (Porto Murtinho, Ponta Porã, Dourados, Iguatemi e Anaurilândia), as mínimas serão entre 14°C e 16°C. A máxima não passará de 24°C em Anaurilândia.

No período da tarde, a umidade relativa do ar, pode variar entre 25 e 45% para todo o estado. Por isso, recomenda-se beber bastante líquido e evitar exposição ao sol nos horários mais secos do dia. Os ventos atuam do quadrante sul com valores entre 30-50 km/h.

