Pedrossian Neto é o novo presidente do PSD

O PSD se reuniu nesta segunda-feira (17), na Capital e definiu o novo presidente do partido estadual afim de reorganizar o partido. O deputado Pedrossian Neto é quem comandará o partido no lugar do ex-presidente Marquinhos Trad.

O senador Nelsinho Trad comandou a reunião que contou com apenas três vereadores do partido Professor Riverton, Junior Coringa e Otávio Trad. Os demais cogitam mudar de partido na janela que se abrirá.

Segundo o site investiga MS o deputado comemorou o posto. “Estou feliz e honrado com a missão que o partido me deu. Nós temos um grande desafio que é fazer a união dos quadros e a reconstrução do PSD, que é um partido relevante nacionalmente”, afirmou o deputado Pedrossian Neto.

