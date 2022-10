Bioparque Pantanal atrai turistas que relatam dificuldade no acesso à informação

Visitantes esperam mais de 1 hora para adentrar o complexo na Capital

Desde a sua abertura, o Bioparque Pantanal já recebeu mais de 152 mil visitantes, entre sul-mato-grossenses e turistas de todo o mundo. Para ter acesso ao Bioparque é preciso realizar previamente o agendamento pelo site agendamento.bioparquepantanal.ms.gov.br ou ir diretamente ao local onde são entregues senhas gerais, para turistas e grupos preferenciais.

Aos sábados tem se tornado comum a formação de grandes filas à espera de uma chance para conhecer o Bioparque, sendo o dia de maior movimentação no monumento. O jornal O Estado foi nesse sábado (8) conversar com a população sobre as expectativas quanto à visitação.

Na fila havia mais de uma hora, a turista paraibana Diana Cristina, 70, contou que veio visitar o filho que mora em Campo e aproveitou para conhecer o Bioparque. No entanto, ela relatou a dificuldade em obter informações, entre elas sobre qual documentação seria necessária levar.

“Estou ansiosa par ver como é lá dentro, por fora está maravilhoso. Mas está meio complicado pra gente conseguir entrar. Não fizemos o agendamento e o celular fica doidinho aqui neste site. Acho que deveria ter informações de mais fácil acesso, como por exemplo, para quem é turistas saber qual documentação tem de trazer, como faz para entrar”, apontou a aposentada.

Com o filho no colo, Thiago da Silva Ferreira, 36, relatou que estava havia 40 minutos na fila para entrar no Bioparque. Por não ter conseguido agendar antes pelo site, o campo-grandense vê com bons olhos a opção de ter senhas presenciais.

“Eu tentei agendar no site e não consegui, acredito que pelo tanto de gente na fila, também não devem ter conseguido ou deixaram pra última hora. Acredito que o sistema do site deve estar bugado, algo desse tipo, porque é muita gente querendo agendar. Apesar de pelo site ser mais prático, as vagas abertas aqui também é uma boa pra gente que vem de fora ou às vezes não teve tempo de entrar no site”, observou.

Conforme dados do Governo do Estado, até o dia 7 de outubro, foram contabilizadas 152.246 visitas ao Bioparque. Já conheceram a estrutura pessoas dos 27 estados brasileiros, de 63 municípios de Mato Grosso do Sul e de outros 39 países. O Bioparque Pantanal tem a capacidade de receber nove mil pessoas por semana. Sendo 1,5 mil vagas para visitação na segunda, 2 mil na terça, 1,5 mil na quarta, 2 mil na quinta, 2 mil na sexta e mil aos sábados.

Vinda do sul do país, a guia turística Tereza Cristina Tortelli, 71, disse que se considerava uma campo-grandense “por empréstimo”, tendo mais de 30 anos de história com a cidade. Curiosa em conhecer o Bioparque, ela contou que pretende trazer grupos turísticos e de amigos em futuras visitações.

“Eu faço guia turístico nacional e internacional pela América Latina. Sempre quero pedir maiores informações de como proceder, mas as vezes em que passei na frente do Bioparque, ele estava fechado. Vou ver se hoje consigo tirar essas informações ao entrar. Apesar da minha idade, já sou bisavó, ainda posso conduzir as pessoas para verem as belezas da nossa terra. Sou apaixonada e valorizo muito as tradições locais”, afirmou.

Por fim, uma família de Nova Andradina foi a última da fila para a visitação, que inclusive só ocorre até 12h aos sábados. O filho, Pedro Henrique Campos, 17, disse que tentou fazer o agendamento pelo site, mas as vagas já estavam esgotadas.

“Como não deu certo pelo site eu vim pessoalmente com meus pais e informaram que quando acabassem as senhas fechariam o portão. Por sorte, fomos os últimos; ainda bem que conseguimos”, comemorou.

Atendimento prioritário

O complexo do Bioparque Pantanal disponibiliza a cota de 10% para visita de idosos e pessoas com deficiência, a porcentagem é de 5% para cada grupo. O local conta com profissionais treinados para o atendimento inclusivo, além de tecnologia assistida com libras, audiodescrição, guia de visitação em braile e experiência tátil para cegos.

“Eu gostei do tratamento para nós que somos prioritários, idosos, crianças de colo, etc. Estávamos na fila, no sol e já chamaram a gente para vir sentar aqui. Pra mim a organização da visitação está excelente, eu e as crianças, Clarice e Benício, estamos visitando pela primeira vez, ansiosos”, relatou a professora Rafaela Albino, 32 anos.

História

Considerado um gigante de água doce, o Bioparque Pantanal conta com diversas espécies pantaneiras e até de outros continentes, oferecendo aos visitantes uma experiência de lazer e conhecimento.

O monumento foi inaugurado no dia 28 de março de 2022, após 11 anos em obras. Além de ponto turístico, o Bioparque também é um centro de pesquisa da fauna pantaneira sul-mato-grossense, estando equipado com laboratórios, bibliotecas e acervos históricos.

O valor total investido na obra é de R$ 230 milhões. Mais conhecido por “Aquário do Pantanal”, o complexo tem 19 mil m² de área construída, 33 tanques, sendo 23 internos e 8 externos, além de um tanque de abastecimento e outro de descarte de efluentes.

Local funcionará durante o feriado do dia 12 de outubro

No feriado do dia 12 de outubro, Dia de Nossa Senhora Aparecida, mil vagas serão disponibilizadas para visitas por ordem de chegada. Já nos dias 10 e 11 de outubro o Bioparque Pantanal estará fechado.

As senhas serão entregues por ordem de chegada. No período da manhã, a partir das 8h e à tarde, a partir das 13h30. As senhas serão individuais e darão direito à visita imediata após cadastro local.

