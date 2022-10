Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

Plutão volta ao movimento normal e você pode ter uma clareza maior do que realmente quer para a sua vida. Redefina seus planos. Sua vaidade também deve aumentar: cuide do visual. Curtir o domingo ao lado de pessoas queridas fará um bem enorme ao seu coração. Procure amigos e parentes e aceite convites para se divertir. No amor, agir naturalmente e mostrar o que você realmente quer ajudará a trazer para perto quem busca o mesmo que você. Bom momento para iniciar um namoro ou para fortalecer a relação com a pessoa amada. Sintonia, romantismo, companheirismo e sedução não vão faltar.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Quem decidiu viajar deve curtir ao máximo o passeio, sem se preocupar com mais nada. Vai ser ótimo se aventurar um pouco, longe da rotina e das preocupações. A Lua lembra que você precisa descansar e deixar a rotina de lado de verdade para recarregar as baterias e se preparar para mais uma semana agitada. Tire um tempo para cuidar da beleza e da saúde. Quem está livre pode se envolver com uma pessoa conhecida e talvez queira manter o romance às escondidas por um tempo. Na união, procure participar mais da vida do par, reforce a cumplicidade e lutem juntos pelo que querem.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Mudanças que você começou há algum tempo podem começar a dar o resultado esperado a partir desta fase e você verá que os desafios ficarão para trás. A Lua estimula as amizades e indica que pode se divertir muito com a turma. O domingo é ideal para passear, praticar esportes, brincar com os filhos, fazer festas e encontros descontraídos, enfim, para se divertir! As paqueras também prometem ser bem animadas, pois seu charme será irresistível e seu carisma vai encantar todos por onde você passar. Há chance de namoro com alguém da turma. A dois, clima romântico e sedutor. Namore muito!

Câncer (de 21/6 a 21/7)

Ótimo dia para cuidar da beleza, canceriana. Que tal uma boa hidratação da pele e do cabelo com receitinhas caseiras fáceis e baratas de fazer? O importante é se cuidar e se sentir mais linda e poderosa. Você também vai querer passar mais tempo junto da família e pode até compartilhar seus planos com os parentes mais chegados. Na paquera, cuidado para não ser exigente demais. Procure se soltar mais e deixar rolar sem tantas expectativas – deixe o tempo mostrar se vai dar certo. A vida a dois deve ganhar mais leveza a partir de agora. Cultive a união, o companheirismo e apimente o sexo.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Dia perfeito para viajar ou fazer um programa diferente, nem que seja apenas para respirar novos ares e se aventurar um pouco longe da rotina. Também é um bom momento para fazer contato com pessoas que moram longe e colocar o papo em dia. Plutão envia boas vibrações para a sua saúde. Vai se sentir bem e renovada. Na paquera, as afinidades contarão mais pontos. Se você não tem ninguém na mira, experimente conhecer gente nova e se enturmar com quem tem ideias parecidas com as suas. A união pede mais diálogo e cumplicidade. Sair da rotina pode fazer bem ao casal: divirtam-se juntos.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Os astros ajudarão você a reconhecer tudo que realmente tem valor para você e para a sua felicidade. Bom momento para celebrar as coisas que conquistou até aqui e para curtir o conforto que adquiriu com seu trabalho e empenho. Talvez queira investir uma grana na decoração do lar ou para deixá-lo ainda mais aconchegante. Você também pode querer sair e se divertir e tem mais é que curtir a vida mesmo. Só não gaste mais do que pode para não se apertar depois. Na paquera, você vai esbanjar sensualidade e pode atrair quem quiser. Mas vai querer segurança e alguém para chamar de seu.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Seu convívio com a família vai ganhar mais leveza e você vai curtir uma fase bem mais tranquila em casa. Seu signo adora uma boa companhia e isso é tudo que você vai buscar neste domingo. Quem está com o coração livre vai usar todo seu charme e simpatia para atrair paqueras e aumentar as chances de viver uma relação duradoura. Este tende a ser um bom momento para iniciar um namoro. Explore seu carisma. Na vida a dois, a Lua fortalece a união, o companheirismo e o romantismo. Procure sair e se divertir mais com o par. Quebre a rotina e invista na sedução para apimentar a relação.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Domingo é dia de dormir até mais tarde e relaxar no seu canto para repor as energias. Ainda assim, a lua incentivará você a dar uma geral nas suas coisas só para ver tudo limpo e organizado. Bom astral para iniciar uma dieta ou para repensar seus hábitos em busca de uma vida mais saudável. Faça contato com as pessoas queridas, especialmente com parentes e amigos que estão mais afastados. Vai ser bom colocar o papo em dia. Na união, você será prestativa e fará o que puder para apoiar seu bem. Converse bastante e compartilhe seus sonhos com seu amor. Isso vai fortalecer a cumplicidade e a confiança.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

A ordem da Lua para você hoje é se divertir e curtir apenas as coisas boas e prazerosas da vida. O astral convida você a fazer passeios, praticar esportes, brincar com os filhos ou crianças e usar toda sua criatividade para tornar o dia leve e animado. Será mais fácil organizar as finanças e pode até sobrar uma graninha para se presentear com algo legal. Seu charme está acentuado e vai render momentos deliciosos na paquera. Pode até pintar um clima com alguém da turma e o céu garante que o romance tem boas chances de dar certo. Na união, a parceria será ainda melhor, repleta de carinho e sedução.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Plutão volta ao movimento normal e isso deve influenciar o seu humor. Você vai sentir que a vida não precisa ser levada tão a sério e que o otimismo só atrai coisas boas. A Lua na Casa 4 estimula seu convívio com a família. Compartilhe seus planos e projetos, pois o apoio da família pode fazer toda a diferença. Só cuidado para não gastar demais com a casa e os parentes. No amor, você vai querer segurança. Para quem já encontrou o seu love, o céu recomenda que lutem juntos pelo que querem. Valorize a estabilidade da relação.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Que tal aproveitar o dia para colocar o papo em dia com pessoas queridas que moram longe? Você pode visitar, receber visitas ou apenas falar com elas pelo telefone. O importante é conversar, saber como elas andam e matar um pouquinho da saudade. O dia também pode ser produtivo para quem planeja estudar e se preparar para algum concurso: concentre-se! Papos animados vão facilitar as paqueras e ajudarão você a descobrir se o algo tem mesmo ideias e planos semelhantes aos seus. Na união, as afinidades também devem aumentar. Converse muito, abra seu coração e fortaleça a cumplicidade entre o casal.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Bom dia para encarar alguns desafios pessoais e dar o primeiro passo para mudar os rumos de algumas áreas da sua vida. Livre-se de tudo que faz mal e cultive apenas o que faz bem ao seu coração. Nova fase para suas amizades. Relações verdadeiras tendem a se aprofundar e trazer ainda mais segurança, enquanto os laços superficiais simplesmente vão se desfazer. Nos assuntos amorosos, Sol e Vênus deixam você ainda mais sedutora do que já é. Vai envolver quem quiser com seu charme. Na união, afaste a insegurança e o ciúmes. Aposte no companheirismo e renda-se aos desejos. Sexo quente!

Confira as previsões anteriores para o seu signo.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.