Bioparque Pantanal oferece visitas sem agendamento no Dia das Crianças

O Bioparque Pantanal não irá funcionar nos dias 10 e 11 de outubro, mas retorna no feriado do Dia de Nossa Senhora Aparecida, na próxima quarta-feira (12), com mil vagas para visitas sem agendamento.

As senhas serão entregues por ordem de chegada. No período da manhã, a partir das 8h e à tarde, a partir das 13h30. As senhas serão individuais e darão direito à visita imediata após cadastro local.

Caso queira garantir a visita nos próximos dias basta acessar o site. O complexo ainda dispõe de cota de 10% para visita de idosos e pessoas com deficiência, a porcentagem é de 5% para cada grupo. Acesse também: Alcione, Péricles, Pitty e Nando Reis agitam o fim de semana na Capital