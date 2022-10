Perfume preferido foi ponto de partida para Solange ser dona de mais de 50 lojas O Boticário no Estado

Empresária está à frente do Grupo Vale Brum, que administra também duas Óticas Carol e duas “Quem disse, Berenice?”

Receber o perfume preferido como presente foi o ponto de partida para que Solange Valcanaia Brum, de 52 anos, tirasse um sonho do papel. Com uma trajetória de insistência, desafios, dificuldades e conquistas, Solange está à frente do Grupo Vale Brum, empresa que se destaca principalmente pelo gerenciamento de 52 lojas O Boticário.

Diante do estrondoso sucesso, a impressão que se tem é de que tudo foram flores para a empresária, contudo, em uma caminhada de mais de 30 anos de trabalho, a história conta com erros, acertos, muita força de vontade e superação.

História

Aos 13 anos, Solange já trabalhava fora de casa. Na época, ela morava em Camapuã, junto aos seus pais. “Fui vendedora de loja de roupas, atendente em livraria, estagiária, ajudante em uma creche, eu trabalhei em vários lugares desde cedo“, recorda.

Com 15 anos, incumbida pelo pai de ajudar no negócio da família, com a mãe, pai e irmã, eles se dividiam nos afazeres do posto de gasolina Angico, localizado no mesmo município onde residiam. Mesmo com pouca idade, ela se dedicou à missão, onde foi aflorando a vontade pelo empreendedorismo, sendo ali o lugar onde sua vida tomaria rumos jamais imaginados por ela.

Ela contou ao jornal O Estado o momento de intenso amadurecimento no qual vivenciou período que ela atribui como fundamental para o crescimento de sua visão comercial. “Um público predominantemente masculino, onde assumi uma postura para enfrentar o preconceito”, ressalta.

A década era 1980, quando Solange se encantou por um dos clientes do posto. Convivendo eventualmente com o engenheiro civil que trabalhava no Dersul (Departamento de Estradas de Rodagem de MS), Roneu Moreira Brum demonstrava interesse pela jovem, que na época estava com 17 anos.

Entre galanteios e investidas a fim de conquistar o coração da moça, Roneu se ofereceu para trazer um presente de sua viagem a São Paulo. “Mais que depressa, me lembrei do Styletto! Na época, famoso, o perfume do O Boticário não era encontrado em Camapuã. Foi o meu pedido e o momento que marcou nossa aproximação como um casal.”

O presente se transformou no símbolo da história de amor daquele casal, e que também viria a ser peça fundamental para a vida de ambos. “Namoramos, casamos, constituímos família. Continuei com meu trabalho no posto e também segui com os pedidos de perfume trazidos pelo meu marido. Mas, então, não só para mim e sim para a revenda”, conta.

A empreendedora recorda que vendia os perfumes no posto e também de porta em porta. Tempos depois, se propôs a iniciar uma loja de roupas na sala da casa de seus pais, onde também reservou um espaço para os perfumes. “Na época me dividia entre meu trabalho no posto e na loja. Com o passar do tempo a rotina foi ficando muito cansativa e decidi me dedicar somente ao meu negócio.”

“Lembro-me de pensar: se eu um dia eu quis esse perfume que não encontrei, outras pessoas também poderiam ter essa vontade”, ressalta Brum, ao falar de seu anseio em ter sua própria loja O Boticário. Sonho que, com determinação e um frasco de perfume em mãos, ela tratou de transformar em realidade.

“Já em 1990, com meu Styletto, eu passei a ligar no número que tinha no rótulo. Eu não sabia com quem falar para fazer esse objetivo valer. Insisti muitas vezes, até que consegui falar com alguém que me explicou o que era necessário para abrir uma loja.”

Uma nova fase do sonho se iniciou, intervalo em que foi preciso apoio. Solange narra como a ajuda de seu marido foi fundamental. “Roneu acreditou em mim, auxiliou no investimento, assim como meu pai, só assim, depois da vinda do representante e de muito sufoco e correria, consegui abrir a primeira loja O Boticário em Camapuã.”

Grupo Vale Brum

Com a abertura da loja, vieram novos objetivos. “Em Camapuã a loja era um sucesso, então por que não levar isso para outros municípios de MS?”, pensou. Visionária, de olho na expansão daquele ramo, ao custo de sacrifícios e esforços, mais uma, duas, três, quatro lojas foram inauguradas. O Grupo Vale Brum era realidade.

Unindo a sagacidade comercial de Solange com a expertise empresarial de Roneu, juntos romperam as fronteiras do Estado. Trabalhando há mais de 30 anos, a dupla abriu 28 lojas da perfumaria mais conhecida do Brasil em cinco municípios de Mato Grosso do Sul (Rio Verde, Coxim, Aquidauana, Miranda e Campo Grande), e ainda entraram em outros nichos, como é o caso das Óticas Carol, nas praças de Curitiba (PR) e Goiânia (GO), além de duas lojas “Quem disse, Berenice?”. A mais recente aquisição se trata da loja de cosméticos “Tô que Tô”, inaugurada em 2021, no centro de Campo Grande.

Também integram o grupo empresas em áreas diversificadas como Serviço Aki (aplicativo de serviços), que está em fase inicial.

Atualmente integram o grupo, que traz Solange como diretora, os filhos no apoio da gestão, contando com 359 funcionários diretos, 10 mil revendedores de cosméticos cadastrados e cerca de 6,8 mil em atividades distribuídas em 57 lojas.

Aroma de sucesso

Solange atribui os frutos de sua trajetória de sucesso à meta de crescer e construir um patrimônio familiar alicerçado por trabalho duro e pela ontade de fazer mais.

Há 32 anos eles inauguraram a primeira loja O Boticário na pequena Camapuã, parte da história que ela considera fundamental nas experiências vivenciadas pelo casal e que deram a essência humanizada às empresas do grupo. “Sabemos delegar tarefas porque já arregaçamos as mangas em todas as funções das lojas”.

Ela ainda complementa sobre sua visão de gestão humana. “Pensamos em pessoas. Somos uma empresa moderna, humanizada e que olha para todos os lados. Olhamos o talento de cada um e procuramos desenvolvê-lo. Sei o que meu revendedor precisa porque comecei como ele”, finaliza.

Por Evelyn Thamaris – Jornal O Estado do MS.

Leia a edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.

Veja também: Irmãs criam Studio Sister’s Hair e se tornam caso de sucesso no empreendedorismo