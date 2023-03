Bicho vai pegar na Copa do Brasil de Paracanoagem na Capital, diz Pantera

A competição vai definir os representantes do país nos eventos na Alemanha e nas Paraolimpíadas de Paris

Fernando Rufino (Cowboy de Aço), campeão paralímpico na Tóquio-2020, Giovane Vieira (Pantera Negra), medalhista na Tóquio-2020, Igor Tofalini, campeão mundial em 2022, estão em Campo grande para competirem com outros 15 atletas na Copa Brasil de Paracanoagem, que acontecerá no sábado (18) e domingo (19), no Parque das Nações Indígenas, na Capital.

Na quinta e sexta-feira (17) os atletas passaram por uma classificação funcional para saber exatamente em qual categoria deve competir. No dia 18, a partir de 8h a largada será dada. Em seguida a competição segue com a rotina de provas, com eliminatórias e finais diretas, dependendo da categoria.

No parque, Giovane Vieira revelou para a reportagem a expectativa de chegar em primeiro. “Se Deus quiser vamos ter bons resultados para participar dos campeonatos internacionais, principalmente no da Alemanha, oportunidade onde somente seis atletas classificam para as Paraolimpíadas em Paris.”

“Sempre faltando um dia para competir ficamos com um frio na barriga. Mas é assim mesmo, temos que sentir essa emoção. Eu, Igor e Cowboy demos uma boa treinada e observamos que aqui tem um pouco de vento lateral, mas estamos acostumados com isso e, se Deus quiser, o bicho vai pegar amanhã e domingo”, expressa o Pantera Negra.

Diretor-geral da Confederação Brasileira de Paracanoagem, Rodrigo Miranda explica que já no sábado o evento terá finais e entregas de premiações. Já nas categorias de eliminatórias, as finais serão no domingo pela manhã.

“Com o resultado, será formado a Seleção Brasileira de Paracanoagem com o Técnico Thiago Popo, que representará o Brasil em Algsburgo (Alemanha), no campeonato mundial que também será seletiva para Paris, em 2024. Tudo começa aqui, é muito importante essa primeira etapa”, avalia Rodrigo.

Thiago Pupo, técnico da Seleção Brasileira de Paracanoagem afirmou que a evolução e a "nova fase" que vive a paracanoagem é sensacional e explicou como é a rotina de treinos. "Para o atleta chegar ao nosso núcleo de competição de alto rendimento, ele precisa ficar em uma boa posição aqui ou passar pela análise técnica. Às vezes vemos que tem uma joia que ainda não está 100%, mas ainda podemos lapidar, essa é a importância desses projetos.

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba com Marcos Maluf