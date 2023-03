Fim de Semana será de interdições para ação social e eventos; confira

O fim de semana terá interdições em diversas vias da cidade para a realização de ação social e eventos, no sábado (18) e domingo (19). A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) alerta para as interdições e orienta aos condutores e pedestres que tenham atenção redobrada e busquem rotas alternativas. Confira os locais e horários das interdições:

SÁBADO (18/03)

Rua do Violino nº 17, entre as Ruas Marquês de Pombal e a Rua da Flauta, ficará interditada das 15h às 00h para a realização de ação social.

Percurso: Avenida Manoel Ferreira, Rua Leônidas de Matos, Rua Cruzeiro do Sul e retornando para a Rua Manoel Ferreira nº 171 (meia pista), das 17h às 18h para realização de evento religioso.

Rua Euclydes de Oliveira entre a Rua dos Pássaros e Rua das Árvores, das 17h às 22h para realização de evento religioso.

Avenida das Mansões entre a Rua das Árvores e Rua Casuarina, das 09h às 22h para a realização de evento religioso.

Rua Urquiza entre Avenida Por do Sol e Rua Vidência, das 12h às 18h para realização de evento cultural.

Avenida Afonso Pena entre a Rua 14 de Julho e Avenida Calógeras (sentido Centro/Bairro), das 21h às 01h para a realização de evento cultural.

Avenida Calógeras entre a Rua Barão do Rio Branco e Avenida Afonso Pena, Avenida Afonso Pena entre a Rua 14 de Julho e Avenida Calógeras, das 20h até 03h para realização de evento cultural. O mesmo ocorre até o dia 20.03.

DOMINGO (19/03)

Rua Kame Takaiassu, 500 – Carandá Bosque, das 08h às 16h, para a realização de evento cultural no seguintes trechos:

Trecho 01 – Rua das Folhagens entre a Rua Kame Takaiassu e Rua Mário de Andrade (interdição total)

Trecho 02 – Rua Mário de Andrade entre a Rua das Folhagens e Rua Valdecir Messias Rodrigues Machado (interdição total)

Trecho 03 – Rua Fortuna entre a Rua das Folhagens e a Rua Elpídio Nunes da Cunha (interdição total)

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram