Prefeitura inicia ações para mapear drenagem e evitar alagamentos

O valor estimado para a prestação do serviço é de R$10 milhões

A Prefeitura de Campo Grande publicou nesta sexta-feira (17) no Diário Oficial da União, a solicitação de manifestação de interesse que visa a contratação de consultoria em engenharia para simulação matemática de controle de inundação, levantamento topográfico e cadastral, elaboração de banco de dados, implementação dos sistemas de monitoramento de suporte à decisão para rede de drenagem de águas pluviais urbanas de Campo Grande.

Trata-se de uma licitação internacional, baseada nas políticas do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), financiador do Programa Reviva Campo Grande. Após a manifestação de interesse, forma-se uma lista curta das empresas interessadas que receberão o Termo de Referência dos trabalhos e o Edital.

Os serviços deverão ser iniciados a partir da emissão da Ordem de Início dos Serviços (OIS) à Consultora Contratada e terá como prazo final 180 (cento e oitenta) dias, que correspondem ao prazo de execução do serviço. O valor estimado para a prestação do serviço de levantamento do cadastro de drenagem e o sistema de simulação é de R$10 milhões.

A escolha da lista curta será baseada na experiência da empresa e de sua equipe na elaboração de estudos, planos e projetos relacionados a drenagem de águas pluviais, em cidades de porte igual ou superior ao de Campo Grande.

As empresas consultoras serão selecionadas de acordo com os procedimentos estabelecidos nas Políticas para Seleção e Contratação de Consultores Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, podendo participar os Licitantes de todos os Países Elegíveis, conforme definido na citada norma. Acesse também: Postos de combustíveis recuam e abaixam preço da gasolina