Atlético-MG pode enfrentar Flamengo, Corinthians ou Palmeiras na Libertadores

O Atlético-MG pode ser sorteado para enfrentar algumas das equipes mais emblemáticas na fase de grupos da Copa Libertadores, o que formaria o famoso “grupo da morte”. Entre as possíveis equipes estão Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Boca Juniors e River Plate.

No sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores, que será realizado em Luque, no Paraguai, no próximo dia 27, o clube mineiro será alocado no pote 4. O que aconteceu

A distribuição das equipes é definida pelo ranking da Conmebol. O Atlético-MG é o 11º, mas fica no porte 4 por ter disputado as fases preliminares. Times do mesmo país não podem ser sorteados para o mesmo grupo, exceto os que disputam as fases preliminares.

Dessa forma, Flamengo, Palmeiras e Athletico-PR estão no pote 1; Corinthians, Fluminense e Inter, no 2 e ficarão em chaves diferentes. O Atlético-MG poderá ter os ex-campeões Flamengo, Atlético Nacional, Argentino Juniors como adversários, dependendo do sorteio.

Outra possibilidade é enfrentar River Plate, Corinthians e Bolívar.

Os potes da Libertadores

Pote 1 – Flamengo, River Plate (Argentina), Palmeiras, Boca Juniors (Argentina), Nacional (Uruguai), Athletico-PR, Independiente Del Valle (Equador), Olímpia (Paraguai)

Pote 2 – Libertad (Paraguai), Atlético Nacional (Colômbia), Internacional, Barcelona de Guayaquil (Equador), Racing (Argentina), Corinthians, Colo-Colo (Chile) e Fluminense

Pote 3 – Bolívar (Bolívia), The Strongest (Bolívia), Melgar (Peru), Alianza Lima (Peru), Argentinos Juniors (Argentina), Metropolitanos (Venezuela), Aucas (Equador) e Monagas (Venezuela)

Pote 4 – Liverpool (Uruguai), Deportivo Pereira (Colombia), Ñublense (Chile), Patronato (Argentina), Independiente de Medellín (Colômbia), Atlético-MG, Sporting Cristal (Peru) ou Huracán (Argentina) e Cerro Porteño (Paraguai) ou Fortaleza.