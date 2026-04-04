Bebê de 5 meses morre após mãe dormir sobre a criança em aldeia de Dourados

Uma jovem de 22 anos foi presa na madrugada deste sábado (4) em Dourados, suspeita de homicídio culposo após a morte da própria filha, uma bebê de 5 meses, na Aldeia Bororó.

De acordo com o registro policial, a mulher dormia na mesma cama que a criança e, após ingerir bebida alcoólica, teria rolado sobre a bebê durante o sono. Ao acordar, percebeu que a filha não se movia e a levou até a casa dos pais, onde foi constatado que a menina já estava sem vida.

Conforme o relato, era comum que a criança dormisse com a mãe. O pai da bebê, de 34 anos, também havia saído para consumir bebida alcoólica antes do ocorrido.

A Polícia Civil foi acionada e deu voz de prisão à jovem, que foi encaminhada à delegacia. O caso foi registrado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar, e segue sob investigação. A mulher deverá passar por audiência de custódia, que vai determinar se ela permanecerá presa ou se poderá responder ao processo em liberdade.

Após a morte da criança, moradores da região se revoltaram e agrediram o homem apontado como pai da bebê. Ele sofreu lesões, foi levado a uma unidade de saúde para atendimento médico e, posteriormente, encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos.

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