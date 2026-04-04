Trecho da Rua Brilhante será interditado neste sábado para evento religioso em Campo Grande

Foto: reprodução
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Motoristas e motociclistas que utilizam a Rua Brilhante devem ficar atentos neste sábado (4), já que um trecho da via será interditado ao longo do dia em Campo Grande.

A interdição ocorrerá entre as 8h e 23h, no trecho compreendido entre as ruas Aporé e Iguassu. O bloqueio será realizado devido à realização de um evento religioso na região.

A concentração está prevista para acontecer em frente à Igreja Assembleia de Deus Missões, localizada na Rua Brilhante, nº 1408, no Bairro Amambaí.

Com o fechamento temporário da via, os condutores que passam pela região deverão buscar rotas alternativas para evitar transtornos no trânsito.

 

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