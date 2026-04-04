Soraya Thronicke se filia ao PSB no último dia da janela partidária

A senadora Soraya Thronicke voltou atrás na decisão de permanecer no Podemos e oficializou a filiação ao Partido Socialista Brasileiro nesta sexta-feira (3), último dia da janela partidária.

Apesar de a parlamentar ainda não ter anunciado publicamente a saída do Podemos, a certidão de filiação ao PSB já aparece registrada no sistema Filiaweb, do Tribunal Superior Eleitoral.

A mudança de partido ocorreu após conversas com lideranças nacionais do PSB e aliados do Partido dos Trabalhadores em Mato Grosso do Sul, entre eles o deputado federal Vander Loubet.

Antes de confirmar a troca partidária, Soraya também se reuniu com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e com o presidente nacional do PSB, João Campos, que também é prefeito de Recife.

A mudança reposiciona a senadora no cenário político visando a disputa eleitoral futura, incluindo a possibilidade de concorrer à reeleição ao Senado.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais