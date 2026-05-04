Bebê de 2 anos é levada a hospital com suspeita de violência sexual em Naviraí

Uma bebê de 2 anos foi atendida no Hospital Municipal de Naviraí nesse domingo (3) com sinais que levantaram suspeita de violência sexual. A criança foi levada por uma mulher de 48 anos responsável por seus cuidados, após a identificação de alterações na região íntima.

De acordo com relato à Polícia Militar, a cuidadora afirmou que esteve com a bebê no sábado (2) e não percebeu nenhuma anormalidade ao dar banho na menina. No entanto, no dia seguinte, ao trocar suas roupas, notou que a região anal apresentava aspecto incomum, com indícios de possível lesão antiga.

Diante da situação, a mulher entrou em contato com a mãe da criança e orientou que ela fosse levada imediatamente ao hospital. Após a avaliação clínica, a equipe médica identificou sinais compatíveis com possível abuso e acionou a polícia.

Ainda conforme o registro policial, a cuidadora informou ainda que esta foi a terceira vez que ficou responsável pela bebê e que é ex-companheira do atual marido da mãe, que não é o pai biológico da criança. Em depoimento, a mãe relatou que a filha estava sob os cuidados de outra babá até o dia 27 de abril e disse não ter observado alterações no corpo da criança anteriormente.

Após o atendimento, a bebê e a mãe foram encaminhadas pelo Conselho Tutelar à Polícia Civil, onde o caso passou a ser investigado. A responsável foi orientada a levar a filha ao Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) nesta segunda-feira (4), para a realização de exame pericial que deve confirmar ou descartar a suspeita de violência.

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