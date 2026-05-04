Menino de 8 anos é resgatado por bombeiros após picada de jararaca no Pantanal

Um menino, de 8 anos, precisou ser socorrido após ser picado por uma cobra do tipo jararaca na noite desse domingo (3), na área externa de um rancho, localizado na região do Pantanal do Cedro, em Corumbá. O atendimento foi feito por uma equipe de resgate fluvial do Corpo de Bombeiros.

Segundo informações divulgadas, o atendimento aconteceu na região do Porto Bauvinha, nas proximidades do Rio Negrinho, afluente do Rio Paraguai Mirim. No local, os socorristas prestaram os primeiros cuidados ao menino. Ele apresentava picada no tornozelo esquerdo, com inchaço, dor, tontura e episódios de vômito.

Após o atendimento inicial, a criança foi encaminhada de barco até um porto particular no Bairro Universitário, na cidade. Em seguida, o menino foi encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal, onde permanece sob cuidados médicos.

Orientações para casos semelhantes

De acordo com o Corpo de Bombeiros, em casos de picada de cobra, é necessário certas ações para que seja evitada futuras complicações. A recomendação é manter a calma e impedir que a vítima se movimente, já que o esforço pode acelerar a circulação do veneno.

A pessoa deve ser deitada, com o local da picada mantido abaixo do nível do coração. Também é importante retirar objetos apertados, como anéis, pulseiras e roupas, além de lavar a área com água e sabão. O encaminhamento imediato ao hospital é essencial, pois o soro é o único tratamento eficaz.

Por outro lado, práticas comuns podem piorar o quadro e devem ser evitadas. Não se deve fazer torniquete, nem cortar ou sugar o local da picada. O uso de produtos caseiros também não é indicado, assim como oferecer bebida alcoólica ou tentar capturar a cobra.

Os sinais de alerta incluem dor intensa, inchaço, vômitos, tontura e sangramentos. Acidentes com jararaca são frequentes em áreas rurais e exigem atendimento rápido.