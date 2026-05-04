Vacina da gripe: prioritários devem se imunizar antes do inverno

Imunização deve ser feita antes do inverno, quando ocorre maior índice de contaminação

Com a circulação do vírus da influenza mais cedo neste ano, o Governo Federal lançou, nesta segunda-feira (04), um alerta para que grupos prioritários busquem as Unidades Básicas de Saúde para se vacinar antes do inverno.

O Ministério da Saúde reforçou a importância da imunização nos grupos de risco, como crianças, gestantes e idosos, que têm maior probabilidade de desenvolver complicações.

Conforme dados divulgados pela pasta, até abril de 2026, o Brasil registrou 5,5 mil casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por influenza e 352 mortes.

Ainda que a circulação tenha ocorrido antes do inverno, período em que a transmissão é maior, a expectativa é de que o pico deste ano fique abaixo do observado no mesmo período de 2025.

Estado

Mato Grosso do Sul aparece entre os estados com desaceleração do vírus da gripe, em segundo lugar, atrás apenas de Goiás. Os demais são:

– São Paulo

– Espírito Santo

– Tocantins

– Distrito Federal

Segundo o Ministério, o cenário é de queda ou interrupção do crescimento, sinalizando possível estabilização da circulação viral.

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