Torcedores lotam bares na região da Afonso Pena no primeiro jogo da Seleção Brasileira

No sol cativante da tarde desta quinta-feira (24), torcedores brasileiros foram assistir a estreia do Brasil na Copa do Mundo 2022, no Qatar, nos bares de Campo Grande, e a equipe de reportagem do Jornal O Estado visitou os principais para saber da expectativa e acompanhar as reações antes e durante o jogo.

No centro da cidade, os principais pontos de transmissão foram encontrados nos bares Café Mostarda e no Bada Bar, além da conveniência Cerv já. O Bada Bar preferiu abrir um pouco antes do jogo e o empresário Arthur Andrade, de 32 anos, falou que sua equipe começou a pensar na decoração para a Copa do Mundo há 30 dias.

Para receber os torcedores, o bar da Rua da Paz, no bairro – Jardim dos Estados, recebeu tendas e instalou três televisões espalhadas no salão, com caixas de som, para que os torcedores consigam assistir o jogo de boa. Segundo Arthur, a lotação da casa é de 160 pessoas. Ele espera que com o jogo de hoje atinja a lotação máxima

Na conveniência Cerv Já, na Avenida Afonso Pena, foi encontrado mais pessoas, entre eles a estrategista digital Hellen Carvalho, 27 anos, “Eu trouxe minha vuvuzela que encontrei lá em casa da copa passada, espero comemorar um 2 a 0 para o Brasil, comemoro todas as copas desde criança.”

Quem também resolveu ir até o barzinho ver o jogo foi a manicure Carla Roberta Pires, de 40 anos. “Meu palpite hoje é 3×0, estou aqui no bar com a energia da copa, vim encontrar outros amigos e acabei conhecendo ela aqui (a Hellen) e agora vamos juntos nossos amigos e formar um grupo pra assistir. Copa é isso, brasileiros todos juntos.”

No Bar Barolé, nos altos da Afonso Pena, houve uma fila com mais de 80 pessoas para entrar no estabelecimento. Lá o esquenta começou com pagode, enquanto no bar Quiosque, também na Afonso Pena, houve uma fila gigante para entrar. Ambos os bares estão tocando pagode e estão decorados com tecidos perde e amarelo.

Com informações dos repórteres Mariely Barros e Marcos Maluf