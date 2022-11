Prefeitura oferece curso de performance gratuito e incrições estão abertas

Com oferta de 50 vagas, a Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv) está com as inscrições abertas para o Workshop de Vendas de Alta Performance. As aulas serão gratuitas com início no dia 29 de novembro a 1° de dezembro, no período matutino, das 8h às 11h30, na sede da Secretaria.

As vagas são para pessoas que já empreendem e querem maximizar as vendas e também para quem pretende iniciar um novo empreendimento.

O workshop visa dar noções básicas de vendas, onde o participante terá conhecimento teórico e prático da profissão: técnicas de vendas diretas e online, expressão corporal, testes de personalidade, linguagem verbal e não verbal, rotinas e desafios do trabalho, vendas encenadas, jogo teatrais, desenvoltura e carisma, propósito de vida e dinâmicas impactantes.

Para a professora Mônica Fernandes, ministrante do Workshop, as aulas são para se preparar e alavancar as vendas. “Uma oportunidade eficaz para a pessoa, além da técnica, ganhar destaque social e presença marcante nos grupos”, explica Mônica.

Serviços

A Secretaria Municipal da Juventude fica na Rua 25 de Dezembro, 924, 3°andar, Condomínio Marrakech. As inscrições podem ser pelo (67) 3314-3577 ou pelo WhatsApp (67) 99302-5275.