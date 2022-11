Divulgado o resultado do Prêmio Cidadania Sul-Mato-Grossense

Na edição do Diário Oficial do Estado (DOE), desta quinta-feira (24), foi divulgado o resultado final das Organizações da Sociedade Civil (OSC’s) sem fins lucrativos, ganhadoras do Prêmio Cidadania Sul-Mato-Grossense. Esta primeira edição do Prêmio foi direcionada às OSCs, que desenvolveram ou desenvolvem ações de cidadania voltadas à melhoria na qualidade de vida da população em situação de vulnerabilidade social durante a pandemia.

A cerimônia de sorteio e premiação será realizada presencialmente com data e local que serão divulgados posteriormente. As entidades selecionadas têm o prazo de 03 dias para enviar a documentação citada no item 03, para o e-mail: [email protected] A seleção foi realizada por uma banca examinadora composta por servidores da Secretaria de Estado de Cidadania e Cultura (Secic), sendo selecionados os trabalhos finalistas com pontuação mínima de 120 pontos, e considerados os três que obtiverem mais pontos em cada eixo.

Sendo esses ligados diretamente às políticas desenvolvidas pelas Subsecretarias vinculadas à Secic: Políticas Públicas para as Mulheres; Políticas Públicas para a Promoção da Igualdade Racial; Políticas Públicas para a População Indígena; Políticas Públicas para a Juventude; Políticas Públicas LGBT; Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência; Políticas Públicas para as Pessoas Idosas; Assuntos Comunitários; Políticas Públicas de Cidadania e Políticas Públicas de Cultura.

Tendo em vista que no eixo “Políticas Públicas para a Promoção da Igualdade Racial”, não houve entidades inscritas, o valor da premiação será revertido por meio de sorteio em sessão aberta, exclusivamente às entidades inscritas e que não foram premiadas, porém, que obtiveram uma pontuação igual ou superior ao exigido.

