Avião do regime venezuelano voa até a fronteira com o Brasil em meio à tensão com os EUA

Um avião utilizado pelo regime da Venezuela realizou um voo incomum até a fronteira com o Brasil em meio à crescente pressão militar dos Estados Unidos no Caribe. O movimento foi identificado pelo site ADSB Exchange, que monitora dados de rastreamento de aeronaves em todo o mundo.

O voo, feito por um Airbus A-319 de matrícula YV2984, operado pela estatal Conviasa, partiu de Caracas rumo ao município venezuelano de Santa Elena de Uairén, localizado a cerca de 250 km da fronteira com Roraima. Após o pouso, a aeronave retornou para as proximidades da capital venezuelana.

A Conviasa é alvo de diversas sanções impostas pelos EUA, e o Airbus YV2984 está na lista da Ofac (Agência de Controle de Ativos Estrangeiros) desde março de 2020. Segundo as autoridades norte-americanas, o avião integra a frota utilizada por membros de alto escalão do governo venezuelano — e poderia ser apreendido caso entrasse em território norte-americano ou de países aliados.

Maduro estava a bordo?

Apesar de o avião já ter sido utilizado pelo ditador Nicolás Maduro em viagens oficiais, não há indícios de que ele estivesse no voo registrado na sexta-feira. Fontes militares e civis consultadas pelo analista internacional da CNN, Lourival Sant’Anna, afirmaram que não houve contato de Maduro com autoridades brasileiras. O Comando do Exército na região de fronteira também disse não haver qualquer sinal de tentativa de fuga do líder venezuelano.

A CNN informou ter procurado o Itamaraty, a Polícia Federal e o Ministério da Defesa para comentar o episódio, mas ainda não obteve resposta.

Tensão com os EUA aumenta

O sobrevoo ocorre em um momento de forte escalada retórica entre Washington e Caracas. Neste sábado (29), o presidente Donald Trump declarou que o espaço aéreo sobre a Venezuela poderia ser considerado “totalmente fechado”. Em sua rede Truth Social, Trump fez um alerta direto:

“A todas as companhias aéreas, pilotos, traficantes de drogas e traficantes de pessoas, considerem o FECHAMENTO TOTAL DO ESPAÇO AÉREO SOBRE E AO REDOR DA VENEZUELA.”

A resposta do governo venezuelano veio horas depois. Em comunicado, o chanceler Yván Gil classificou a fala como uma “ameaça colonialista” e um “ato de agressão ilegal e injustificado”.

Na semana passada, a FAA (Administração Federal de Aviação dos EUA) emitiu um alerta às companhias aéreas norte-americanas sobre uma “situação potencialmente perigosa” no espaço aéreo venezuelano, em razão do aumento da atividade militar no país e em suas fronteiras. Após o aviso, a Venezuela revogou as autorizações de operação de seis grandes companhias internacionais que haviam suspendido voos para o país.

Suspeitas e acusações

Trump intensificou as acusações de que o regime venezuelano abriga grupos ligados ao narcotráfico e afirmou que os EUA podem lançar “em breve” ações terrestres contra organizações criminosas na Venezuela. Caracas nega qualquer envolvimento com o tráfico internacional de drogas e rejeita a existência do chamado Cartel de los Soles, grupo apontado pelos EUA como uma organização terrorista.

Enquanto a tensão aumenta, o voo até a fronteira com o Brasil adiciona um novo elemento de incerteza ao cenário — embora, até agora, autoridades brasileiras reforcem que não há movimentação atípica ou pedido de asilo político por parte de Maduro.

Com informações da CNN Brasil

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais