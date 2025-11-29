Flamengo vence o Palmeiras e conquista a Libertadores e se torna o primeiro tetracampeão brasileiro da história

O Flamengo escreveu mais um capítulo memorável na sua história ao conquistar, na noite deste sábado (29), o tetracampeonato da Copa Libertadores da América. Em uma final marcada pelo equilíbrio e pela tensão, o Rubro-Negro venceu o Palmeiras por 1 a 0 no Estádio Monumental de U, em Lima, no Peru, garantindo seu quarto título continental.

O único gol da partida saiu aos 22 minutos do segundo tempo. Após cobrança de escanteio e bate-rebate na área, o zagueiro Danilo, camisa 13, aproveitou a sobra e finalizou firme para o fundo das redes, levando ao delírio os milhares de torcedores flamenguistas presentes no estádio e milhões espalhados pelo Brasil.

Depois do gol, o Palmeiras buscou reagir, pressionando a defesa carioca em busca do empate. A equipe paulista intensificou o ritmo nos minutos finais e viu nos cinco minutos de acréscimo a chance de mudar a história da partida. No entanto, a defesa rubro-negra se manteve sólida e conseguiu segurar a vantagem até o apito final.

Com a vitória, o Flamengo se isola como o maior campeão brasileiro da Libertadores, com quatro títulos — um feito inédito entre clubes do país. A conquista reforça o protagonismo do Rubro-Negro na América do Sul e reafirma o peso de sua camisa nas competições internacionais.

A noite em Lima entra para a galeria dos grandes momentos da história flamenguista, celebrada com intensidade pela torcida que, mais uma vez, viu o time brilhar no maior torneio de clubes da América.

