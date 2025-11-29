Trump declara “fechado” o espaço aéreo da Venezuela e amplia tensão com Maduro

Neste sábado (29), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elevou ainda mais o tom nas tensões com Nicolás Maduro ao declarar que o espaço aéreo “acima e ao redor da Venezuela” deve ser considerado fechado. A manifestação foi feita em sua plataforma Truth Social, em meio ao crescente confronto entre Washington e Caracas.

“A todas as companhias aéreas, pilotos, traficantes de drogas e traficantes de pessoas, por favor, considerem o espaço aéreo acima e ao redor da Venezuela como fechado em sua totalidade”, escreveu Trump. A declaração ocorre após meses de pressão contra o regime venezuelano, intensificada desde setembro com a mobilização de recursos militares norte-americanos no Caribe. Segundo o presidente, o objetivo oficial da operação é interromper o tráfico de drogas “proveniente da Venezuela”.

Voos suspensos e licenças revogadas

Na última semana, autoridades do setor de aviação dos EUA já haviam recomendado cautela às aeronaves civis que operam no espaço aéreo venezuelano. O alerta provocou a suspensão de diversos voos e levou o governo americano a revogar licenças de operação de seis companhias aéreas que atuavam na região.

A resposta de Caracas veio em tom de acusação. Para Maduro, as empresas aéreas estariam cedendo “às ações de terrorismo de Estado promovidas pelo governo dos Estados Unidos”. O governo venezuelano, por sua vez, anunciou a suspensão “unilateral” das operações aerocomerciais, ampliando o isolamento aéreo entre os dois países.

Diálogo em meio à crise

Apesar da escalada retórica, há sinais de que a diplomacia ainda não está totalmente descartada. De acordo com o New York Times, Trump e Maduro teriam conversado por telefone na semana passada, tratando da possibilidade de uma reunião nos Estados Unidos, um gesto incomum diante do atual clima de hostilidade.

Especialistas avaliam que o fechamento informal do espaço aéreo e a movimentação militar americana podem colocar ainda mais pressão sobre o governo venezuelano, que enfrenta crise econômica, sanções internacionais e crescente isolamento diplomático. Entretanto, a eventual reunião sinaliza que ambos os lados podem estar testando caminhos de negociação, mesmo em meio ao agravamento das tensões.

Por enquanto, a determinação de Trump adiciona novos obstáculos ao tráfego aéreo comercial e aumenta o nível de incerteza sobre os próximos passos da relação entre Estados Unidos e Venezuela.

Com informações do UOL

