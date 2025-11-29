WhatsApp deixará de funcionar em 12 modelos de celulares a partir de dezembro; veja lista

O WhatsApp deixará de ser compatível com ao menos 12 modelos de smartphones a partir de dezembro, segundo atualização divulgada pela Meta, empresa responsável pelo aplicativo. Os aparelhos afetados utilizam versões antigas dos sistemas Android e iOS e, por isso, deixarão de receber atualizações, podendo apresentar lentidão, falhas de segurança, travamentos e até desligamentos inesperados.

A partir do próximo mês, dispositivos com Android anterior à versão 5.0 e iOS anterior ao 15.1 não terão mais suporte oficial.

Modelos que perderão compatibilidade

Apple

– iPhone 5

– iPhone 5c

– iPhone 5s

– iPhone 6

– iPhone 6 Plus

Samsung

– Galaxy J2

LG

– LG V10

– LG G3

Motorola

– Moto G (primeira geração)

HTC

– One M8

Sony

– Xperia Z3

– Xperia Z2

A Meta explica que as atualizações constantes do aplicativo exigem recursos que sistemas mais antigos já não conseguem oferecer. Assim, versões pouco utilizadas acabam deixando de ser compatíveis, para que o WhatsApp possa manter segurança, estabilidade e novas funcionalidades.

O que fazer para não ficar sem acesso ao WhatsApp

– Usuários que possuem um dos modelos afetados terão duas alternativas:

– Trocar de aparelho por um modelo mais recente, capaz de receber as novas versões do aplicativo;

– Usar as versões Web ou Desktop do WhatsApp, desde que o celular ainda consiga se conectar à internet para validar a conta.

A recomendação é verificar a versão do sistema operacional nas configurações do telefone e, se possível, atualizá-lo. Caso não haja atualização disponível, é sinal de que o dispositivo não terá mais suporte.

