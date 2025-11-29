WhatsApp deixará de funcionar em 12 modelos de celulares a partir de dezembro; veja lista

O WhatsApp deixará de ser compatível com ao menos 12 modelos de smartphones a partir de dezembro, segundo atualização divulgada pela Meta, empresa responsável pelo aplicativo. Os aparelhos afetados utilizam versões antigas dos sistemas Android e iOS e, por isso, deixarão de receber atualizações, podendo apresentar lentidão, falhas de segurança, travamentos e até desligamentos inesperados.
A partir do próximo mês, dispositivos com Android anterior à versão 5.0 e iOS anterior ao 15.1 não terão mais suporte oficial.
Modelos que perderão compatibilidade
Apple
– iPhone 5
– iPhone 5c
– iPhone 5s
– iPhone 6
– iPhone 6 Plus
Samsung
– Galaxy J2
LG
– LG V10
– LG G3
Motorola
– Moto G (primeira geração)
HTC
– One M8
Sony
– Xperia Z3
– Xperia Z2
A Meta explica que as atualizações constantes do aplicativo exigem recursos que sistemas mais antigos já não conseguem oferecer. Assim, versões pouco utilizadas acabam deixando de ser compatíveis, para que o WhatsApp possa manter segurança, estabilidade e novas funcionalidades.
O que fazer para não ficar sem acesso ao WhatsApp
– Usuários que possuem um dos modelos afetados terão duas alternativas:
– Trocar de aparelho por um modelo mais recente, capaz de receber as novas versões do aplicativo;
– Usar as versões Web ou Desktop do WhatsApp, desde que o celular ainda consiga se conectar à internet para validar a conta.
A recomendação é verificar a versão do sistema operacional nas configurações do telefone e, se possível, atualizá-lo. Caso não haja atualização disponível, é sinal de que o dispositivo não terá mais suporte.
