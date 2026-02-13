Auxiliar de marceneiro é socorrido inconsciente após ser esfaqueado em Campo Grande

Um auxiliar de marceneiro de 36 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio na madrugada desta sexta-feira (13), no bairro Portal Caiobá II, em Campo Grande. O homem foi encontrado com intenso sangramento e inconsciente em frente a uma residência na Rua Luiz Paganini.

Conforme o boletim de ocorrência, o crime ocorreu entre 2h30 e 2h33. A Polícia Militar foi acionada para dar apoio ao Samu, que já se deslocava para atender a ocorrência.

No local, os policiais encontraram a vítima caída na calçada, com grande perda de sangue, alternando entre momentos de consciência e inconsciência. Os socorristas realizaram os primeiros atendimentos e encaminharam o homem para a Santa Casa de Campo Grande, onde permaneceu sob cuidados médicos.

Ainda de acordo com o registro policial, em um dos momentos de consciência, a vítima afirmou apenas que o golpe teria sido desferido por um homem identificado como “Maicon”, sem fornecer outros detalhes sobre as circunstâncias do ataque.

O caso foi registrado na delegacia como lesão corporal dolosa e homicídio simples na forma tentada. A autoria e a motivação do crime serão investigadas pelas autoridades.

