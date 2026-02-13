Colisão após atropelamento de anta deixa cinco feridos na MS-134, entre Nova Andradina e Nova Casa Verde

Foto: reprodução/Nova News
Cinco pessoas ficaram feridas após um grave acidente registrado por volta das 19h dessa quinta-feira (12) na rodovia estadual MS-134, entre Nova Andradina e o distrito de Nova Casa Verde. O acidente envolveu uma caminhonete Toyota Hilux e um carro de passeio, após o motorista da caminhonete atingir uma anta que atravessava a pista.

Segundo informações do portal Nova News, a colisão ocorreu a cerca de 20 quilômetros do distrito, em um trecho que liga a cidade, localizada a 298 quilômetros de Campo Grande, à comunidade rural. Com o impacto contra o animal, o condutor da Hilux perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e bateu de frente com o veículo que seguia no sentido oposto.

No carro de passeio estavam três ocupantes: um homem, uma mulher e uma criança. Já na caminhonete viajavam o motorista e um passageiro. A violência da colisão mobilizou equipes de resgate ainda no início da noite.

Equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros Militar, com unidades de Nova Andradina e Nova Casa Verde, prestaram atendimento às vítimas no local. Todos os feridos foram encaminhados para hospitais de Nova Andradina.

Até a última atualização desta reportagem, o estado de saúde dos envolvidos não havia sido divulgado. As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.

 

