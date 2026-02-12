Casal é preso suspeito de integrar esquema de venda de drogas em Ribas do Rio Pardo

Investigação aponta possível estrutura de distribuição de entorpecentes no município e resultou na detenção dos dois suspeitos

Na manhã desta quinta-feira (12), um homem de 43 anos e uma mulher de 35 foram detidos, em Ribas do Rio Pardo, suspeitos de participação na comercialização de drogas na cidade. A medida foi autorizada pela Justiça após o avanço das investigações que apuram a atuação da dupla.

De acordo com as apurações, o casal teria envolvimento na organização da distribuição das substâncias, incluindo o contato com usuários e a articulação das entregas. Informações reunidas ao longo do trabalho investigativo apontaram indícios de uma possível estrutura voltada à venda dos entorpecentes no município.

As detenções foram realizadas como forma de evitar a continuidade das atividades investigadas e preservar elementos que possam contribuir para o andamento do caso.

A ação faz parte de um conjunto de medidas voltadas ao enfrentamento da circulação de drogas em Ribas do Rio Pardo, com foco na identificação de suspeitos e na interrupção de pontos de distribuição.