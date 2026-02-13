Jovem de 22 anos morre afogado durante banho no Rio Perdido, em Porto Murtinho

Um jovem de 22 anos morreu afogado na noite de quarta-feira (11) enquanto tomava banho no Rio Perdido, em Porto Murtinho, a 439 quilômetros de Campo Grande. O corpo de Rodrigo Oruê Martins foi localizado pelo Corpo de Bombeiros na manhã desta quinta-feira (12), após horas de buscas no local.

De acordo com informações apuradas, Rodrigo estava com colegas de trabalho quando entrou no rio e não conseguiu retornar à margem. O jovem morava em Ponta Porã e trabalhava na obra de uma fazenda no município. Ao perceberem o desaparecimento do colega, os trabalhadores acionaram o socorro.

As equipes realizaram varreduras na área até a localização do cadáver, já na manhã seguinte. A perícia esteve no local para os procedimentos de praxe e a confirmação da causa da morte.

O corpo foi encaminhado na noite de quinta-feira ao Imol de Jardim, onde passará por exames antes da liberação à família para o sepultamento. O caso foi registrado na delegacia de Porto Murtinho e será investigado pelas autoridades.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais