Aumento dos feminicídios em MS motivou operação que resultou na prisão de 23 agressores de mulheres

Na manhã desta quarta-feira (18), a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul deflagrou a Operação Aurora, em resposta ao aumento nos casos de feminicídios no Estado. Foram cumpridos 83 mandados de busca, apreensão e prisão em várias regiões, com o objetivo de combater a violência doméstica e os crimes de feminicídio.

Durante a operação, um homem de 35 anos foi preso na região Noroeste da Capital, acusado de violência doméstica, ameaça e injúria. A delegada Elaine Benicasa, responsável pela operação, destacou que, apesar do pequeno aumento nos feminicídios consumados, houve uma queda nas tentativas. “No ano passado, tivemos 29 feminicídios consumados, enquanto em 2024 já são 31. Porém, tivemos uma redução nas tentativas, com 111 no ano passado e 85 este ano”, explicou a delegada.

A delegada também ressaltou a gravidade dos crimes, afirmando que, seja por tentativa ou consumação, o objetivo dos agressores é retirar a vida das mulheres simplesmente por serem mulheres. “O ânimo do autor é o que chamamos de necândia, a vontade de matar pelo simples fato da mulher existir”, afirmou a delegada.

A operação tem um caráter preventivo, especialmente devido ao período festivo que se aproxima, quando o consumo de álcool pode agravar a situação. O Delegado-Geral, Lupérsio Degerone, enfatizou que a ação visa alertar os potenciais agressores. “Queremos que os agressores se atentem a essa questão e que as mulheres se sintam mais seguras”, declarou.

