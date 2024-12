Deam deflagra para combater feminicídio em Mato Grosso do Sul

Na manhã desta quarta-feira (18), a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) deflagrou a “Operação Aurora, por um amanhecer sem feminicídio”. A ação busca capturar autores de violência doméstica em todo o estado de Mato Grosso do Sul, em uma mobilização que teve início nas primeiras horas do dia.

A operação prevê o cumprimento de mandados de prisão, buscas e apreensão, além da instalação de tornozeleiras eletrônicas nos agressores. Até o momento, a Deam não divulgou o número exato de mandados expedidos.

Essa não é a primeira ação realizada pela delegacia este ano. Em 2 de agosto, durante a “Operação Mulheres em Foco”, as equipes prenderam 12 homens com mandados de prisão em aberto, reforçando os esforços no enfrentamento à violência de gênero.

Mato Grosso do Sul registrou um aumento significativo nos índices de feminicídio em 2024. Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), 31 mulheres foram assassinadas por seus maridos ou namorados este ano em Mato Grosso do Sul, sendo nove dessas mortes registradas em Campo Grande. Esse número já supera os 30 feminicídios registrados em todo o ano de 2023.

Desde 2020, 175 mulheres foram mortas por parceiros ou ex-companheiros no estado. Os dados reforçam a urgência de ações contundentes, como as promovidas pela Deam, para combater a violência contra a mulher e reduzir o número de vidas perdidas.

Conforme informações divulgadas pela Deam, está previsto para às 10h uma coletiva de imprensa para divulgar um balanço inicial da operação.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais