Operação Pretense investiga fraude em obra de Hospital Municipal em Coronel Sapucaia

Na manhã desta quarta-feira (18), a equipe do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado) deflagrou a Operação Pretense em Coronel Sapucaia, cidade localizada a 396 quilômetros de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A operação investiga uma suposta fraude envolvendo a execução de uma obra milionária do hospital municipal, que teve início após a constatação de irregularidades nos processos licitatórios e nos contratos firmados com empresas ligadas a um único grupo familiar da cidade.

Os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão, coletando documentos e aparelhos eletrônicos que serão analisados e submetidos à perícia para aprofundar a investigação. Segundo a apuração, um dos empreendimentos envolvidos na construção do hospital sequer possuía sede, patrimônio ou funcionários em Coronel Sapucaia, contrariando os requisitos exigidos para participar do processo licitatório.

O valor destinado à construção do hospital, conforme informações do Governo de Mato Grosso do Sul de 2022, foi de R$ 9,2 milhões. A obra contempla um projeto que inclui salas de centro cirúrgico, parto humanizado e internação, com capacidade para 17 leitos adultos, oito de pediatria e dois para pós-parto, destinados a atender a população de aproximadamente 14,1 mil pessoas da cidade.

A Operação Pretense, nomeada a partir da palavra inglesa “pretend”, que significa “falsa aparência”, faz referência à qualidade inferior dos serviços prestados e ao uso de materiais reaproveitados nas obras realizadas pelas empresas investigadas. A ação segue em andamento e os nomes dos envolvidos ainda não foram divulgados.

