Final da 15ª Copa Saúde Cassems teve muitos gols e emoção

Nove gols, decisão por pênaltis, goleada e cerimônia de premiação marcam a finalíssima das três categorias da Copa Cassems

A 15ª Copa Saúde Cassems de Futebol Society teve as suas grandes decisões nesta segunda-feira (16), no clube de campo do Sindicato Campo-grandense dos Profissionais da Educação Pública – ACP. A noite foi marcada pela arquibancada cheia, com a torcida incentivando, além de muitos gols e comemorações dos campeões.

Para o Presidente da Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul – Cassems, Ricardo Ayache, o sucesso da competição se deve a união dos servidores estaduais na prática de esporte e cuidados com a saúde. “A Copa Cassems auxilia no cuidado com a saúde para que a gente não adoeça e o esporte é fundamental para isso. A gente sabe o quanto a atividade física promove a saúde e permite que a gente envelheça com qualidade. Esse é o grande objetivo”, afirma Ayache.

Na categoria Máster, a equipe da ACP, sagrou-se bicampeã ao vencer o time do Real, por 2 a 1. De quebra, levou os prêmios de goleiro menos vazado, com Antônio Marcos e artilheiro da competição, com Ricardo Balmant, que fez 4 gols.

Na categoria Veterano, o campeão só foi conhecido após disputa de pênaltis. Joaquim Murtinho e Aliança ficaram no empate sem gols no tempo normal e na decisão de grandes penalidades, melhor para o Joaquim Murtinho, 4 a 3. A equipe campeã teve o goleiro menos vazado da competição, Wander de Oliveira e o artilheiro foi Jair Garcete, do SINSAPP, com 7 gols.

Na categoria Livre, a final foi marcada por muita garra e competitividade, com o time da Cassems vencendo a equipe do SINSAPP, 5 a 1.

Sandro Vargas do time da Cassems, participante desde a primeira edição, foi o goleiro menos vazado e reforçou a importância que o campeonato tem para os cuidados com a saúde e a qualidade de vida dos atletas. “É uma satisfação enorme estar participando desse campeonato, é bastante disputado, ainda mais para a gente que somos a equipe da casa, então todo mundo quer ganhar da gente, todo ano é assim. Eu estou participando desde a primeira edição da Copa Cassems, então eu posso dizer com certeza que o campeonato de futebol para os servidores é uma satisfação enorme, porque eu acho que é a qualidade de vida que a gente tem que pensar em primeiro lugar, a longevidade, e a Cassems promove isso, com esporte e lazer. É só ver a alegria do pessoal que está aqui, da torcida que veio assistir e prestigiar”, afirma Sandro.

O artilheiro da categoria foi um estreante na competição, João Pedro, autor de 12 gols, também do time da Cassems. “Ganhar sempre é bom, ainda mais ganhar de primeira é uma sensação que não tem explicação, todo mundo comprou o objetivo de ser campeão, e graças a Deus a gente conseguiu concluir a expectativa. A organização é muito boa e a artilharia foi consequência dos jogos da equipe também, não é mérito meu somente”, disse João.

Para o Conselheiro Fiscal da Caixa dos Servidores e organizador da competição, Wilson Xavier Paiva, a edição de 2024 manteve o nível alto de disputa. “Tivemos três meses de competição, onde vimos bons jogos e com certeza acreditamos que as melhores equipes saíram campeãs. A gente agradece a participação dos atletas, dos vários órgãos envolvidos e finalizamos a Copa Cassems com sucesso, porque é uma forma de prevenção à saúde, que é o objetivo principal”, disse Xavier.

A Copa Saúde Cassems de Futebol Society, foi criada em 2008, com o propósito de agregar os servidores públicos e promover a saúde por meio da prática de esportes.

Homenagem

Desde a edição de 2022, o troféu transitório dos campeões leva o nome do saudoso fisioterapeuta e atleta, José Roberto Faker, que faleceu aos 38 anos, em um acidente de trânsito, na BR-262, próximo a Corumbá, a 428 km de Campo Grande, em 2021. Faker era coordenador do setor de fisioterapia da Caixa dos Servidores e jogador de futebol, tendo a oportunidade de disputar campeonatos pelo time da Cassems.

Patrocínio

Para que fosse possível a realização do campeonato este ano, contamos com o apoio da ACP MS, na cedência dos campos, e de nossos patrocinadores:

CENTRO OESTE IMPLANTES – DROGASIL – BIOMED – QUALITY MEDICAL – GRUPO LÍRIOS – PAX NIPO BRASILEIRO – ENDOCÁRDIO – NOREM – NEUROCOR – SICOOB IPÊ – JB SERVIÇOS – NEUROSPINE – FNC CONSULTORIA – NETMAXXI – GF MEDICAL – ARMONIZZARE MS – VIVO BRASIL – FÊNIX – E3 INFORMÁTICA

