VÍDEO: Tempestade alaga UPA no bairro Leblon

O temporal registrado nas últimas 24h em Mato Grosso do Sul ocasionou diversos estragos pelo Estado. Em Campo Grande, as fortes chuvas geraram alagamentos na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro Leblon, na região do Lagoa.

No vídeo filmado por pacientes que aguardavam atendimento é possível identificar diversas goteiras, o local também enfrenta problemas de infiltração e mofo.

Pessoas que frequentam diariamente a UPA relataram ao Estado Online que já haviam comunicado a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) sobre os problemas de mofo nas paredes e temiam que uma forte chuva ocasionasse maiores transtornos.

A Sesau esclareceu que têm conhecimento do ocorrido e que os órgão responsáveis já foram acionadas para inspecionar a unidade de saúde e realizar reparos paliativos.

“O diagnóstico inicial é que houve uma sobrecarga da calha devido às fortes chuvas ocasionando o extravasamento da água pela laje o que, consequentemente, provocou a infiltração em alguns pontos”, destaca a nota encaminhada ao Estado Online.

Conforme a Secretaria de Saúde a situação é pontual e os atendimentos na unidade não foram prejudicados. Agora, a UPA Leblon passará por limpeza nos locais onde houve acúmulo de água no chão.

Veja o video:

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba.