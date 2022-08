Novo alerta prevê vendaval, alagamentos e frio intenso em MS

A chuva não dará trégua aos sul-mato-grossenses, na manhã de hoje (18) o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) renovou o alerta de tempestade para 62 municípios e divulgou um novo aviso de frio intenso com declínio de temperaturas menor que 5ºC.

O alerta de nível laranja, ou seja, perigo potencial, indica chuvas entre 30 e 60 mm/h ou até 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60- 100 km/h), queda de granizo. A tempestade vem acompanhada de uma nova frente fria que ganha força já na madrugada de quinta (18) para sexta-feira (19).

Conforme o Inmet existe risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, quedas de árvores e de alagamentos. Para evitar incidentes, a Defesa Civil recomenda não se abrigar debaixo de árvores em casos de rajadas de vento devido aos riscos de descargas elétricas.

“É importante não se colocar em situação de risco, esse período aumenta a incidência de áreas de alagamento então busque uma rota alternativa, uma dica é verificar se a água ultrapassou o meio fio, se passar com o veículo a água pode invadir o escapamento e apagar o motor”, explica o Diretor-geral da Defesa Civil, Coronel Catarineli.

Também é recomendável não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, e evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

O frio intenso exige cuidados redobrados com a população mais vulnerável, como crianças, idosos, doentes e pessoas em situação de rua. Nesse período é recomendável beber bastante água, se agasalhar bem, evitar locais fechados e com aglomeração e manter as mãos higienizadas para evitar contaminações.

Confira as cidades em alerta:

Amambai, Anastácio, Anaurilândia, Angélica, Antônio João, Aquidauana, Aral Moreira, Bandeirantes, Bataguassu, Batayporã, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Caarapó, Campo Grande, Caracol, Corguinho Coronel, Sapucaia, Corumbá, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Douradina, Dourados, Eldorado, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jaraguari, Jardim, Jateí, Juti, Ladário Laguna, Carapã, Maracaju, Miranda, Mundo Novo, Naviraí, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paranhos, Ponta Porã, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, Rochedo, Santa Rita do Pardo, São Gabriel do Oeste, Sete Quedas, Sidrolândia, Tacuru, Taquarussu, Terenos, Vicentina.

Serviço:

Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

