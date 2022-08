Confira o resumo de hoje das principais novelas

Novelas

O Cravo e a Rosa

Dinorá planeja vender o colar de brilhantes, mas Cornélio o leva. Dinorá e Josefa pressionam Heitor para casar-se logo com Bianca. Petruchio quer saber de quem Lindinha gosta. Cornélio se hospeda no hotel. Mimosa percebe que Neca tem ciúme de Calixto. Dinorá descobre que as joias dadas por Joaquim são falsas. Serafim demite Heitor. Josefa e Dinorá não têm o que comer. Catarina pede a Batista que descubra onde Petruchio conseguiu dinheiro. Batista insinua que Petruchio ficou com as apólices. Heitor leva Bianca ao encontro de Edmundo

A Favorita

Flora manda Cilene ir embora logo do rancho. Halley tenta se livrar dos capangas contratados por Flora. Lara fica preocupada com a demora de Halley. Cilene diz a Irene que não está se sentindo bem. Donatela tenta conversar com Shiva sobre a mãe, mas não tem sucesso. Flora manda os capangas soltarem Halley. Halley chega ao rancho. Silveirinha tenta convencer Cilene de que Halley poderá ficar muito rico ao se casar com Lara. Cilene fica chocada com as intenções de Silveirinha. Flora revela a Silveirinha que decidiu dar um jeito em Cilene, antes que ela se encontre com Halley.

Além da Ilusão (últimos capítulos)

Penúltimo capítulo: Davi será absolvido? Preparem os corações! A emissora não divulgou o resumo de hoje.

Cara e Coragem

Anita discute com Jonathan e termina o namoro. Moa se irrita quando Armandinho é chamado como testemunha de Rebeca. Pat pede para conversar com Danilo. Andréa se incomoda com a presença de Pat no fórum. Hugo se interessa por Enzo. Renan intimida Ísis para enganar Lou. Moa permanece com a guarda de Chiquinho e comemora com Pat, Andréa e Milton. Martha questiona por que Jonathan quer manter Leonardo afastado dos avanços da pesquisa. Regina chantageia Leonardo para seguir com os planos do casamento. Dalva encontra Anita na casa de Ítalo.

Pantanal

Alcides leva Maria Bruaca para a tapera de Juma, com a intenção de armar uma armadilha para Tenório. Tenório pensa em comprar o direito de posse das terras ocupadas por Juma como vingança contra José Leôncio. Trindade pede a Irma para esquecê-lo. Zaquieu causa surpresa em todos na fazenda, ao dizer que viu a viola de Trindade tocar sozinha. Juma expulsa Tenório de sua tapera. Trindade diz a Tibério que será melhor para o filho se ele deixar a fazenda. Guta comenta com Zuleica que pensa em propor a Marcelo que os dois deixem o Pantanal.

Poliana Moça

João cutuca Poliana na aula e Éric a defende e pede respeito. Helena conta à Song que Poliana sai escondida com Éric e oculta do pai. Luca conversa com Ruth e Helô. Ele deseja promover uma seletiva com os alunos para trabalhar na Luc4Tech. Lorena fala na roda das amigas de Poliana, que Raquel saiu de casa e acha legal amadurecer. Song e Helena dão risada da cara dela. Yupechlo aborda Lorena com as investigações e ela finge não estar interessada. Luísa oferece seu trabalho para Gleyce e Dona Branca no Clube do Laço Lilás.