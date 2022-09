Após ventos de 89 km/h, Inmet renova alerta de tempestade para MS

Nas últimas 24h Mato Grosso do Sul registrou fortes chuvas acompanhadas de granizo e rajadas de ventos que chegaram a 89,64kmh, record nacional. Na manhã desta terça-feira (20) o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) renovou o alerta de tempestade e vendaval para 49 cidades do Estado. O aviso segue ativo até às 23h59.

O alerta de nível laranja, ou seja, perigo, indica chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora ou até 50 a 100 mm/por dia e ventos intensos de 60 a 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos, descargas elétricas, queda de granizo e estragos em plantações.

Para evitar incidentes, o órgão recomenda não se abrigar debaixo de árvores, em casos de rajadas de vento, devido aos riscos de descargas elétricas. Também é recomendável não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, e evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Tempestade

Segundo o Meteorologista Natálio Abrahão, entre ontem e hoje, Campo Grande registrou 34,2 mm de chuva com granizo, ventos de 65,16 km/h e 1.611 raios. Também foram registradas rajadas de ventos em Aquidauana (47,16 km/h), Bandeirantes (55,1 km/h), Camapuã (62,64 km/h), São Gabriel do Oeste (89,64kmh) e Sidrolândia (55,4 km/h).

Uma nova frente fria deve atingir MS, a partir desta quinta-feira. As mínimas podem chegar aos 9ºC em Ponta Porã, Iguatemi, Paranhos e Sete Quedas, 10ºC em Aral Moreira e Amambai, 11ºC em Eldorado e Itaquiraí, 13ºC na região de Porto Murtinho, 15ºC em Campo Grande e 16ºC em Corumbá.

Serviço:

Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

