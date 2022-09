Previsão ainda é de chuva para Mato Grosso do Sul

Previsão para esta terça-feira (20) ainda é de chuvas para todo o Mato Grosso do Sul, variando entre as intensidades modera e forte, além de tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e uma grande possibilidade de queda de granizo. Essa condição climática é motivada pela aproximação da frente fria em conjunto com a baixa pressão localizada sobre o Paraguai.

As mínimas previstas para o Estado é de 17-25°C, já as máximas esperadas irão variar entre 24-35°C. Iguatemi segue sendo o município com as menores temperaturas do MS, com mínimas de 17°C e máximas de 24°C, seguido de Ponta Porã, que registrará 18°C pela manhã e 25°C durante toda a terça. Já Corumbá será a cidade mais quente de hoje, com máxima de 35°C, tendo Coxim na sua cola com 34°C. Campo Grande amanhece registrando 22°C, acompanhado de céu nublado, com o passar do dia, os termômetros irão alcançar 30°C.

Todas as cidades de Mato Grosso do Sul tem previsão de chuva e tempestade para hoje, podendo acumular acima de 40 mm durante 24 horas e rajadas de vento entre 50-7-km/h. Na segunda-feira (19), o Estado chegou a registrar mais de 1.600 raios, além de fortes ventanias. São Gabriel do Oeste chegou a ter ventos de 84,64 km/h, enquanto Campo Grande ficou nos 65,16 km/h.

