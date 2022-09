Seu aparelho tem conexão 5G? Consulte aqui

A rede 5G, banda de conexão de dados que oferece alta velocidade, está funcionando em alguns bairros de Campo Grande desde ontem (19). Na Capital, a rede é oferecida pelas operadoras Claro, Tim e Vivo, que a meses já realizavam testes, prometendo mais instabilidade na rede móvel no Estado de Mato Grosso do Sul.

O grande problema é que nem todos os aparelhos celulares disponíveis a população brasileira tem a conexão 5G. Aos que gostariam de ter a nova rede móvel, é necessário ter um smartfone lançado recentemente.

Caso não saiba, vocês mesmo podem verificar se o seu aparelho celular possui ou não a conexão 5G. Acompanhe abaixo como você pode fazer isso.

Cheque as configurações de rede do celular

Os smartfones possuem áreas no menu de configurações dedicadas a gerenciar parâmetros de rede móvel, tanto para ligações quanto a internet. Consultar nessas seções do seu telefone, pode revelar se o dispositivo possui ou não compatibilidade com redes 5G.

Siga os passos abaixo:

Acesse o aplicativo: Configurações;

Entre na seção “Conexões” ou nome relacionado;

Acesse a opção “Redes móveis”;

Na linha “Modo de rede” ou “Seleção de banda”, confira se há opções com 5G no aparelho celular.

Consulta via código de chassi do aparelho

Em aparelhos mais recentes, você também pode utilizar a pesquisa do menu de configurações para verificar pelo termo “5G”. As opções de configurações de rede deverão surgir entre cada smartfone possui o suporte a tecnologia.

De acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), divulgou no início do ano um painel de aparelhos celulares que já possuem a conexão 5G desde fábrica.

O código de homologação do aparelho celular está estampado no chassi (ou no manual do produto) onde todos podem consultar a sua operadora sobre a compatibilidade do produto à rede. Dessa forma, o consumidor poderá usufruir de maneira plena dos benefícios das redes de telecomunicações 5G, sem arriscar à utilização do produto.

Nos celulares mais novos, o código do chassi do aparelho podem ser consultados no “Sobre o Telefone”, onde estará disponibilizado os slots do EMEI do chip do aparelho, número de série e modelo de aparelho.

Confira os bairros de Campo Grande que já disponibilizam o acesso ao 5G:

Claro: Centro, Glória, Itanhangá e Chácara Cachoeira.

Vivo: Centro, Jardim dos Estados, Santa Fé. Próximos bairros (em ativação): Amambaí, Cabreúva, Carandá Bosque, Chácara Cachoeira, Monte Castelo, Vila Antônio Vendas, Vila Duque de Caxias, Vila Manoel da Costa Lima, Vila Planalto, Vila Rica.

TIM: São Francisco, Cruzeiro, Veraneio, Maria Aparecida Pedrossian, Santo Amaro, Carlota, Universitário, Jardim dos Estados, Tv Morena, Santa Fé, Panamá, Rita Vieira, Bela Vista, Monte Líbano, Taveirópolis, Mata Do Jacinto, Glória, Seminário, Centro, Margarida, Carandá, Vilas Boas, Popular, Pioneiros, Nova Campo Grande, Sobrinho, Estrela Dalva, Autonomista, Noroeste, Dr. Albuquerque, Mata do Segredo, Chácara Cachoeira, Monte Castelo, Cabreúva, Parati, Chácara dos Poderes, Coronel Antonino, Santo Antonio, Jardim Paulista, São Bento, Itanhangá, Nasser, América, Jóckey Club, Tiradentes, Piratininga e José Abrão.

Serviço:

A lista de completa de aparelhos com acesso ao 5G pode ser consultada no site da Anatel: https://informacoes.anatel.gov.br/.

Leia também:

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.