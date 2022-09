Ex-BBBs Viih Tube e Eliezer anunciam gravidez

Em um vídeo publicado na manhã desta terça-feira (20), a influencer Vitória de Felice, conhecida como Viih Tube e o ex-bbb Eliezer anunciaram que serão pais.

Durante o vídeo postado no canal oficial de Viih, o casal explica que esperaram um pouco para contar sobre a gravidez, pois a influencer estava tratando de uma anemia. A dupla também revelou que descobriram a gestação quando a jovem foi em uma ginecologista por causa de uma dor e que as primeiras suspeitas era de que ou ela estaria grávida ou com um cisto no útero.

Durante o vídeo, recheado de risadas e piadas, foi dito pelo casal que eles já escolheram qual será o nome do bebê, mas não pretendem divulgar. Vitória ainda brinca que esse é só o primeiro dos outros filhos que ela deseja ter com Eliezer e complementa que os dois estão felizes com a notícia.

Eliezer expõe que com a notícia da gravidez, ele recebeu a resposta do por que teria entrado no BBB 2022 (Big Brother Brasil) e viveu todos aqueles momentos e afirma que se não fosse pelo programa, nunca teria conhecido Viih Tube e viveria o que está vivendo hoje com a jovem.

A influencer também revela que fará outros vídeos explicando sobre como o casal se conheceu, já que os dois participaram do BBB, mas em anos diferentes, e que pretende mostrar toda a sua maternidade e gravidez, mas de uma maneira real e sem filtros.

Eliezer também postou no seu perfil do Instagram o vídeo do momento em que os dois descobriram a gravidez. Na legenda ele escreve que a partir daquele momento ele se tornou um pai chorão e acrescenta que já imagina como serão a vida dos dois com uma criança.

“Desde esse momento, eu acordo, me olho no espelho e falo “Meu Deus, eu vou ser pai” Olho pra Viih e penso “Meu Deus, é a mulher da minha vida, mãe do meu filho ou filha”. Olho pra minha sala e imagino um serzinho correndo e quebrando tudo”. Olho pra uma família na rua e vejo a minha”, escreveu o ex-BBB no texto.

