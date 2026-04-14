Após tentativa de feminicídio, PM aposentado morre no Jardim Colúmbia

Um subtenente aposentado da PM (Polícia Militar), identificado como Charles Mota, de 56 anos, morreu na noite dessa segunda-feira (13) após atirar contra a própria esposa, de 47 anos, e contra si mesmo, no bairro Jardim Colúmbia, em Campo Grande. O caso é tratado como tentativa de feminicídio seguida da morte do autor.

De acordo com a Polícia Militar, os disparos ocorreram dentro da residência do casal durante a tarde. Equipes de resgate foram acionadas e prestaram os primeiros socorros às vítimas. O policial aposentado chegou a ser reanimado após entrar em parada cardiorrespiratória, mas não resistiu e teve a morte confirmada às 19h06.

A mulher foi atingida por dois disparos — um no quadril, com suspeita de munição alojada, e outro na região do braço. Mesmo ferida, conseguiu fugir ao pular o muro do imóvel e pedir ajuda. Conforme apurado, ela está consciente, orientada e com estado de saúde estável.

Testemunhas relataram momentos de tensão antes dos tiros. Uma vizinha afirmou ter ouvido uma discussão dentro da casa pouco antes dos disparos. Ao sair para buscar a filha, escutou o primeiro tiro e viu a vítima fugindo. Outro morador contou que presenciou o momento em que o homem caiu após o disparo, mas evitou entrar no imóvel por receio de que ele ainda estivesse armado.

Equipes do Corpo de Bombeiros precisaram arrombar o cadeado da residência para acessar o local e socorrer o policial. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também foi acionado para atender a ocorrência.

Segundo a delegada Larissa Serpa, da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), há indícios de que o crime foi precedido por uma luta corporal. A perícia encontrou o imóvel revirado, com móveis fora do lugar e tufos de cabelo espalhados pela casa.

“Há um desalinho no local, o que indica que possivelmente houve luta corporal antes dos disparos”, afirmou a delegada.

Ainda conforme a investigação, o autor efetuou vários disparos contra a vítima, inclusive enquanto ela tentava fugir. Moradores também confirmaram ter ouvido a discussão seguida dos tiros e viram a mulher correndo pela rua em busca de socorro.

Após atirar na esposa, o subtenente aposentado atentou contra a própria vida. Ele chegou a ser socorrido em estado grave, mas não resistiu.

A delegada informou que o caso ainda está em fase inicial e que não há, até o momento, informações sobre o histórico do relacionamento do casal. A perícia técnica recolheu vestígios no local, que devem auxiliar na reconstituição da dinâmica dos fatos.

O caso segue sob investigação.

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