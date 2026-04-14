Andarilho morre após ser atropelado por carreta na BR-262 em Campo Grande

Um homem conhecido como “Donizete” morreu após ser atropelado por uma carreta na noite de segunda-feira (13), na BR-262, na região do Núcleo Industrial, em Campo Grande. A vítima, que aparentava ter mais de 40 anos, seria um andarilho conhecido por moradores da área.

De acordo com informações repassadas à polícia, o motorista da carreta, de origem boliviana, seguia viagem desde a Bolívia com destino ao município de Rio Claro (SP). Ao passar pelo trecho próximo à extensão das ruas Criciúma e Coletânea, ele relatou que a iluminação era precária e que o pedestre surgiu repentinamente na pista de rolamento.

Ainda conforme o condutor, ele tentou frear bruscamente, mas não conseguiu evitar o impacto. Com a colisão, o homem foi arremessado para o acostamento.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas, ao chegarem ao local, constataram que a vítima já estava sem sinais vitais.

Moradores da região informaram que o homem era conhecido como “Donizete” e costumava circular pelo local. Ele não portava documentos pessoais no momento do acidente, mas, segundo relatos, seria natural do estado de São Paulo.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) atendeu a ocorrência e confirmou que o motorista estava devidamente habilitado. Ele também foi submetido ao teste do bafômetro, que não indicou consumo de bebida alcoólica.

A Perícia Técnica e a Polícia Civil também estiveram no local para os levantamentos necessários. O caso foi registrado como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima e segue sob apuração.

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