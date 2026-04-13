Adolescente de 15 anos morre após acidente em balneário de Cassilândia

Vítima bateu a cabeça durante salto e desapareceu na água; corpo foi localizado minutos depois
Um adolescente de 15 anos morreu na tarde de domingo (12) após um acidente no Balneário Salto do Rio Aporé, em Cassilândia.
Segundo informações do portal Princesinha News, o jovem estava no local com um amigo quando resolveu fazer um salto de uma árvore em direção a uma estrutura de concreto próxima à água. Durante a manobra, ele acabou atingindo a cabeça na borda da canaleta antes de cair.
Após o impacto, o adolescente afundou e não foi mais visto, o que gerou desespero entre pessoas que estavam no balneário. A Polícia Militar foi acionada e, cerca de 15 minutos depois, um frequentador conseguiu localizar o corpo e retirá-lo da água.
Equipes do Corpo de Bombeiros foram chamadas para prestar atendimento, mas, ao chegarem, a morte já havia sido confirmada.
O caso foi registrado e deve ser investigado pelas autoridades para esclarecer as circunstâncias do acidente.
