Terça-feira (14) terá sol, variação de nuvens e temperaturas em alta em MS

A terça-feira (14) deve ser de tempo mais estável em Mato Grosso do Sul, com predomínio de sol e variação de nebulosidade em todas as regiões do Estado. Após dias com maior instabilidade, a tendência é de diminuição das chuvas, embora não estejam totalmente descartadas pancadas isoladas.

As temperaturas seguem em elevação, com máximas que podem variar entre 32°C e 35°C ao longo do dia.

Na região Sul, Cone-Sul e Grande Dourados, os termômetros devem marcar mínimas entre 19°C e 20°C, com máximas de até 33°C. O céu fica parcialmente nublado, com períodos de sol.

Já nas regiões Pantaneira e Sudoeste, cidades como Corumbá e Porto Murtinho terão calor mais intenso, com máximas de até 34°C. O dia será de sol entre nuvens, com possibilidade de instabilidade isolada.

No Bolsão, Norte e Leste do Estado, os municípios devem registrar mínimas entre 20°C e 22°C e máximas de até 34°C. O tempo permanece firme, com sol e aumento de nuvens ao longo do dia.

Em Campo Grande, a mínima prevista é de 21°C, com máxima de 32°C. O dia será de sol com algumas nuvens e períodos de céu parcialmente encoberto.

Segundo a previsão, o cenário ocorre devido à redução das instabilidades atmosféricas, embora ainda haja presença de umidade, o que mantém a possibilidade de chuvas rápidas e isoladas.

Com informações do Cemtec