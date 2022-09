Após tempestade e chuva, buracos ressurgem nas ruas e bairros ficam sem energia elétrica

Segundo meteorologia, apenas na manhã desta quarta-feira (28) choveu no Estado o acumulado esperado para o mês

A forte chuva que ocorreu em todo Mato Grosso do Sul, durante o dia de ontem (28), trouxe à tona um antigo pesadelo da população e dos motoristas, as crateras e os buracos que se formam pelas ruas de diferentes bairros, que causam prejuízos como são de conhecimento dos campo-grandenses, em períodos de temporais.

A equipe de O Estado percorreu, na tarde de quarta (28), alguns bairros de Campo Grande e identificou um aumento na quantidade de buracos nas ruas, que atrapalham os motoristas e podem causar acidentes. No bairro Aero Rancho, foram encontrados buracos na Rua das Filipinas; já no bairro Santo Amaro, a Avenida Engenheiro Amélio de Carvalho Baís está esburacada em vários pontos da via, assim como no bairro localizado ao lado, Santa Carmélia, onde também é possível encontrar um grande buraco na Avenida Presidente Vargas, uma das principais do bairro.

Os motoristas que trafegaram pela Rua Joana D’Arc e Rua Portuguesa, no bairro Pioneiros, também precisaram redobrar a atenção, uma vez que alagamentos e buracos também foram identificados. De acordo com o secretário da Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos), Rudi Fiorese, esta é uma situação comum, tanto que, assim que as chuvas cessarem, as equipes já iniciarão os serviços para tapar os buracos agravados pela chuva. “As chuvas parando, as equipes começam imediatamente a tampar os buracos”, pontuou.

Segundo o meteorologista Natálio Abrahão, somente na manhã de ontem (28) choveu em Mato Grosso do Sul o esperado para todo o mês. A quantidade de raios, entre a 0h e 5h, registrou 1.640 raios. O vento atingiu 53 km/h e a chuva no período foi de 53,8 mm.

Por meio de nota, a Energisa informou que foram contabilizadas 830 mil descargas atmosféricas nos últimos três dias, sendo, 427.981 na segunda-feira (26), 287.024 na terça-feira (27) e 114.492 na última quarta-feira (28). Os municípios de Aquidauana, Miranda, Sidrolândia e Corumbá foram os mais impactados pela interrupção do fornecimento de energia.

A velocidade dos ventos provocou queda de árvores sobre a rede elétrica e rompimentos de cabos em alguns bairros, como Vila Bandeirantes, Vila Nasser e Amambaí. A concessionária triplicou o número de equipes e os trabalhos estão sendo realizados de forma ininterrupta.

Além dos buracos espalhados pelas ruas da cidade e da queda de árvores e rompimento de energia, a tempestade alagou por completo a Defensoria Pública, ao lado do prédio do Fórum Civil e Criminal de Campo Grande. Com isso, os serviços tiveram de ser suspensos e a secretaria só retomará os atendimentos ao público nesta quinta-feira (29).

Municípios em alerta

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu nesta quarta-feira (28) um alerta que se estende até esta quinta-feira (29), colocando 43 municípios de Mato Grosso do Sul em alerta de perigo de tempestades. Entre as cidades estão: Água Clara, Aquidauana, Bataguassu, Coxim, Dois Irmãos do Buriti, Paraíso das Águas, Nova Alvorada do Sul e Campo Grande.

Conforme o instituto, tais localidades devem registrar chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo. Risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Em caso de rajadas de vento a recomendação é de que a população não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas, e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia. Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

